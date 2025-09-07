票價200元 花縣中秋返鄉專車9/10開搶

2025/09/07 05:30

〔記者花孟璟／花蓮報導〕台鐵公司六月廿三日調漲票價，台北花蓮自強號全票從四四○元漲到五八三元，造成北漂民眾返鄉成本增加，花蓮縣府開辦中秋節返鄉專車，單趟票價維持每張二百元，是台鐵漲價後首次的返鄉專車，票價又只有自強號的三分之一，預估會超搶手。縣府民政處表示，十日中午在縣府網站開放登記訂票。

台鐵公司三日午夜起開放中秋節連假車票預訂，熱門時段幾乎售罄只剩零星座位，花蓮縣政府與台鐵合作開辦實名制中秋返鄉專車，台北站開車時間十月三日晚上七時卅五分；返工專車花蓮站開車時刻六日下午一時四十一分，由於一張只要兩百元，比自強號票價五八三元便宜三分之二，且專車車型為普悠瑪號，八節車廂座位三七二個座位，比三千型新自強號的五三八個座位少得多，預估將掀起搶訂潮。

請繼續往下閱讀...

縣府昨宣布，開放訂票時間為十日中午十二時至下午四時，可上花蓮縣政府網站「中秋節返鄉專車訂票」登記訂票，額滿可登記候補登記。縣府表示，實名制票一經購買後不接受退費、禁止轉售轉讓、憑證件上車。凡花蓮縣縣民資格（含設籍花蓮、或身分證U開頭），以及實際在花蓮工作的非花蓮縣籍民眾，配偶、直系血親、直系血親配偶都可購買。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法