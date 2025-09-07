12尺高大士爺坐鎮 宜蘭傳藝街普逾百桌

農曆7月中元祭，宜蘭傳藝重現傳統街普文化，延綿文昌街道超過百桌。（宜蘭傳藝提供）

2025/09/07 05:30

〔記者王峻祺／宜蘭報導〕農曆七月中元祭，國立傳統藝術中心宜蘭園區重現傳統街普文化，整條文昌街道、近百公尺長的祭品桌超過百桌，相當壯觀，園方還打造十二尺高的大士爺坐鎮，並端出象徵「無心留客」的空心菜湯等祭品，供遊客了解每樣供品的巧思意涵和祝福。另外，宜蘭縣三星鄉公所預計在十月四日舉辦「土地公福桌晚宴呷拜拜」，九月八日開放訂桌。

宜蘭傳藝園區每年委由三塊厝祖傳糊紙及傳神文創紙藝坊的工藝師，製作十二尺高的大士爺，鎮住全場秩序。相傳大士爺在鬼月期間會以鬼王形體出現，維持普度祭典秩序，避免孤魂野鬼趁機作亂，人們準備豐盛供品、舉辦法會款待眾好兄弟。

除了大士爺外，宜蘭傳藝也掛上「普度公燈」，除為孤魂照路，也有為村民夜歸壯膽的意思。在街普中，全園區櫃位店家及工作人員都會參與開香祭拜，遊客除感受街普文化、最澎派的款待誠意，也能一起祈求消災解厄、諸事順利平安。

祭品空心菜湯 有誠無心留好兄弟

宜蘭傳藝普度桌上的各項中元祭品，極具傳統意涵，包括孤飯和菜湯，宜蘭傳藝表示，白飯是好兄弟的基本口糧，空心菜湯則是「有誠無心」，意思是誠心準備，但無心留下好兄弟。

另，宜蘭三星鄉公所將在十月四、五日舉辦「米香米鄉」節慶活動，推廣三星米及三星蔥等農特產，中午還免費供應各六百份滷肉飯，並贈送百元消費券，四日晚間席開六十桌「呷拜拜」，每桌只要三千元，九月八日公所民政課受理訂桌，每人限訂三桌。

宜蘭傳藝園區每年委由工藝師製作12尺高的大士爺，鎮住全場秩序。（宜蘭傳藝提供）

