為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    熱搜
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　生活

    12尺高大士爺坐鎮 宜蘭傳藝街普逾百桌

    農曆7月中元祭，宜蘭傳藝重現傳統街普文化，延綿文昌街道超過百桌。（宜蘭傳藝提供）

    農曆7月中元祭，宜蘭傳藝重現傳統街普文化，延綿文昌街道超過百桌。（宜蘭傳藝提供）

    2025/09/07 05:30

    〔記者王峻祺／宜蘭報導〕農曆七月中元祭，國立傳統藝術中心宜蘭園區重現傳統街普文化，整條文昌街道、近百公尺長的祭品桌超過百桌，相當壯觀，園方還打造十二尺高的大士爺坐鎮，並端出象徵「無心留客」的空心菜湯等祭品，供遊客了解每樣供品的巧思意涵和祝福。另外，宜蘭縣三星鄉公所預計在十月四日舉辦「土地公福桌晚宴呷拜拜」，九月八日開放訂桌。

    宜蘭傳藝園區每年委由三塊厝祖傳糊紙及傳神文創紙藝坊的工藝師，製作十二尺高的大士爺，鎮住全場秩序。相傳大士爺在鬼月期間會以鬼王形體出現，維持普度祭典秩序，避免孤魂野鬼趁機作亂，人們準備豐盛供品、舉辦法會款待眾好兄弟。

    除了大士爺外，宜蘭傳藝也掛上「普度公燈」，除為孤魂照路，也有為村民夜歸壯膽的意思。在街普中，全園區櫃位店家及工作人員都會參與開香祭拜，遊客除感受街普文化、最澎派的款待誠意，也能一起祈求消災解厄、諸事順利平安。

    祭品空心菜湯 有誠無心留好兄弟

    宜蘭傳藝普度桌上的各項中元祭品，極具傳統意涵，包括孤飯和菜湯，宜蘭傳藝表示，白飯是好兄弟的基本口糧，空心菜湯則是「有誠無心」，意思是誠心準備，但無心留下好兄弟。

    另，宜蘭三星鄉公所將在十月四、五日舉辦「米香米鄉」節慶活動，推廣三星米及三星蔥等農特產，中午還免費供應各六百份滷肉飯，並贈送百元消費券，四日晚間席開六十桌「呷拜拜」，每桌只要三千元，九月八日公所民政課受理訂桌，每人限訂三桌。

    宜蘭傳藝園區每年委由工藝師製作12尺高的大士爺，鎮住全場秩序。（宜蘭傳藝提供）

    宜蘭傳藝園區每年委由工藝師製作12尺高的大士爺，鎮住全場秩序。（宜蘭傳藝提供）

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播