    首頁　>　生活

    女山友玉山主北岔路摔傷 空勤吊掛脫困送醫

    昨傳出玉山主峰有女山友登頂下撤時不慎跌到，空勤直升機緊急前往救援，順利將人吊掛下山送醫。（空勤總隊提供）

    昨傳出玉山主峰有女山友登頂下撤時不慎跌到，空勤直升機緊急前往救援，順利將人吊掛下山送醫。（空勤總隊提供）

    2025/09/07 05:30

    〔記者劉濱銓／南投報導〕有十九人組隊進玉山國家公園攀登玉山主峰，昨晨五十歲郭姓女隊員下山時，不慎在主北岔路的風口摔倒，導致左眼撕裂傷，以及腿、下巴摔傷無法行動，南投縣消防局獲報先請求排雲山莊馳援，之後人員發現郭女傷勢嚴重，請求空勤直升機吊掛，經克服惡劣天氣滯空作業，順利將其後送就醫。

    消防局表示，該登山隊是五日從塔塔加登山口入山攀登玉山，預計昨早完成登頂後於下午下山，但郭姓女隊員登頂下撤時，不慎在主北岔路摔傷，導致右膝、下巴、左眼均有撕裂傷，且有失溫虛弱情況，無法自行移動。

    克服山區強風低雲 完成後送

    消防局說，昨上午獲報後，立即啟動山域救援機制，調派轄區玉山分隊消防人員二名、義消五名搜救，同時請求玉山管理處派出排雲山莊三名工作人員就近趕赴協助。

    排雲人員大約昨上午八點多接觸到郭女，考量其傷勢嚴重，起初先簡易包紮傷口，再揹負至安全地點待援，並建議申請空中勤務支援吊掛，以爭取救援時效。

    隨後空勤直升機約在上午十點半抵達現場，雖高山區風勢強勁且有低雲，但空勤機組員仍全力將直升機穩定滯空，再由特搜隊員出艙將郭女吊掛進入機內，近午平安降落、將郭女送醫治療，幸無大礙。

    昨傳出玉山主峰有女山友登頂下撤時不慎跌到，空勤直升機緊急前往救援，順利將人吊掛下山送醫。（空勤總隊提供）

    昨傳出玉山主峰有女山友登頂下撤時不慎跌到，空勤直升機緊急前往救援，順利將人吊掛下山送醫。（空勤總隊提供）

    圖
    圖
