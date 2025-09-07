為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁　>　生活

    風災受損光電板 最後1.7萬片全數清除

    經環境部與地方環保主管機關等連日追蹤稽查，光電業者趕工在9月5日終於將嘉義縣新庄滯洪池岸邊的廢光電板清除乾淨。（環境部提供）

    經環境部與地方環保主管機關等連日追蹤稽查，光電業者趕工在9月5日終於將嘉義縣新庄滯洪池岸邊的廢光電板清除乾淨。（環境部提供）

    2025/09/07 05:30

    〔記者吳柏軒、林宜樟／綜合報導〕七月丹娜絲颱風造成南部地區多處太陽能光電設施受損，許多光電板毀壞，成為社會關注焦點，環境部啟動監督及清運，總計受損光電板下修為十二萬一千片，其中有三．二萬片檢修後可再利用。

    泰商元昱公司在嘉義縣新庄滯洪池設置的光電板嚴重毀損，九月初仍有約一．七萬片廢棄光電板堆置岸邊，環境部限期業者改善，昨天環境管理署人員到場稽查，岸邊及暫置場均已無廢棄光電板。嘉義縣環保局長張輝川表示，經業者趕工，前天已全數撤離，改善完成。

    環境部長彭啓明表示，丹娜絲總計造成卅三個光電案場災損，原估約十三萬五千片受影響，經光電業者分類整理後，下修風災總受損影響為十二萬一千片。

    彭啓明指出，受損光電板約有三萬二千片經檢修可再利用，約五萬六千片則送交處理機構完成資源化，約三萬三千片已全數收集暫置於合法場地，並針對違規業者依法懲處，一定會嚴格監督，確保業者負責。

    環境部4次抽驗受損案場水質 安全無虞

    至於「光電板是否造成水質污染」問題，也已連續四次抽驗受損案場周邊水質，項目涵蓋多種重金屬，結果各項數值均未超標，水質安全無虞，有民眾指稱看到類似紅褐色水質現象，為農地內既有腐植土造成，檢測也無金屬污染。

    環境部說，國內已有專業資源化處理機構，能有效拆解光電模組中的鋁框、玻璃與矽晶片等可再利用材料，處理技術為物理處理、破碎成細小顆粒取得乾淨玻璃、分離矽晶片進行金屬提煉、背板則採塑膠回收，或有陶瓷原料再利用產品。未來將啟動「廢棄物清理法」修正，將光電板納入應回收廢棄物，並研議合理費率，以建立完整責任鏈，確保綠能發展更永續負責。

