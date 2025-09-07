為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁　>　生活

    台灣每年車禍死亡上千人／台中樂成宮中元普度 特設功德牌位慰靈

    台中樂成宮在今年中元普度法會中，特別增設車禍亡靈牌位，除安慰亡魂，更提醒民眾注意交通安全。（樂成宮提供）

    台中樂成宮在今年中元普度法會中，特別增設車禍亡靈牌位，除安慰亡魂,更提醒民眾注意交通安全。（樂成宮提供）

    2025/09/07 05:30

    〔記者蘇金鳳、張軒哲、吳亮儀／綜合報導〕台灣車禍事故頻傳，日前德國媒體《bne IntelliNews》專文批判台灣的交通狀況，稱「每年死傷人數比九一一恐怖攻擊還多」。昨天是中元普度，台中樂成宮在今年普度法會中，特別增加因車禍死亡的亡靈牌位，除安慰亡魂，更提醒民眾要注意交通安全。

    昨天是農曆七月十五日中元普度，各宮廟都準備供品超度好兄弟們，台中樂成宮是媽祖廟，香火盛行，去年普度辦了五四二七桌，今年更高達六一二○桌，由於供品太多，廟方將供品採堆疊方式擺放，場面浩大。

    樂成宮董事長何敏誠表示，樂成宮截至昨已進行第三天法會，今年不僅普度祭冤親債主、動物靈、嬰靈、歷代祖先、地基主外，還加祭因車禍死亡的亡魂。

    為何增設車禍亡靈牌位？何敏誠指出，台灣每年車禍死亡上千人，二○二二年全台交通事故更造成逾三千人死亡，傷者突破卅八萬人，非常嚴重，因此今年特別設立安奉車禍不幸遇難亡魂的功德牌位，藉此宣揚道路交通安全。

    去年台中車禍死傷數 全台之冠

    而根據交通部「道安總動員」交通數據統計，去年各縣市「每十萬人口的車禍死傷數」，台中市有三二八八人居全台之冠，「車禍事故總件數」七萬一二二三件，及「行人被車撞死」五十五人，○到十二歲的「兒童傷亡數」也達一九三九名，數字皆是全國最多。

    中市府：加強道安宣導作為

    台中市交通局則表示，依道安總動員今年一至五月底交通事故死亡人數資料，台中今年上半年交通事故死亡一○四人，較去年同期減少一四人、兒童死亡人數○人，顯示道安兒少防制相關作為已展現成果，會持續加強交通工程與道安宣導作為。

    面對台灣交通安全問題，交通部道安司長吳東凌日前回應，從數據來看確實有改善空間，但改變並非易事，相信已往好方向進步。

    昨天是農曆七月十五日中元普度，台中樂成宮普度高達六一二○桌，，今年不僅普度祭冤親債主、動物靈、嬰靈、歷代祖先、地基主外，還加祭因車禍死亡的亡魂。（樂成宮提供）

    昨天是農曆七月十五日中元普度，台中樂成宮普度高達六一二○桌，，今年不僅普度祭冤親債主、動物靈、嬰靈、歷代祖先、地基主外，還加祭因車禍死亡的亡魂。（樂成宮提供）

