    首頁　>　生活

    運動部9日掛牌》人本喊話李洋部長 籲改革體育班血汗訓練

    台師大女足抽血案引發社會關注，人本基金會昨公布報告揭開案件背後「體育班」制度問題，呼籲運動部改革體育班血汗訓練。（記者叢昌瑾攝）

    台師大女足抽血案引發社會關注，人本基金會昨公布報告揭開案件背後「體育班」制度問題，呼籲運動部改革體育班血汗訓練。（記者叢昌瑾攝）

    2025/09/07 05:30

    〔記者林曉雲／台北報導〕運動部預計九日掛牌成立，首任運動部長李洋選手出身備受期待，但日前台灣師範大學爆發女足隊員被迫抽血換學分案，人本教育基會昨公布體育班學生訪談，多數陳述遭受教練的身心暴力、學科被放生，五人保送台大僅一人敢去，呼籲李洋改革體育班血汗訓練。

    人本訪談：多數體育生遭受教練身心暴力 學科被放生

    人本和師大學生會昨舉行座談會，女足案吹哨者簡奇陞現為清華大學碩士生，她表示，自己能離開是因為有學業能力，若一生只有足球，她不會站出來，體育圈封閉，缺乏外部監督，資訊不透明，加上權力不對等，教練對學生、學長姐對學弟妹，相關權力成為虐待或權利不對等的溫床，最急迫改革是建立「安全網」，體育班應是學生追夢的舞台，而非讓更多人陷入迫害的環境。

    對於體育班學生的學業能力，人本秘書林郁璇說明，雖也有教練或導師會要求學生兼顧學業，安排補救教學或要求晚自習，但也有不少老師直接放生學科，甚至協助考試作弊，導致國中體育班的學科能力多在國小程度，甚至有學生讀高中時，連英文A到Z都背不出來，升學路徑狹窄，「五個保送台大，只有一個人敢去讀。」曾有十一人進公立大學，但僅三人畢業，其他人休學後從事裝潢學徒、去當兵、去工地工作等。

    馮喬蘭：運動部應建立透明申訴機制 杜絕霸凌

    人本執行長馮喬蘭則說，經訪談十六名體育班學生，年齡十八歲至卅九歲，多數曾遭教練身心暴力、言語羞辱與不合理體罰，甚至性侵性騷，但教練掌握專項必修學分，因此忍耐，我國已立法禁止體罰，仍有約三成體罰率發生，其中體育班更鞏固教練對學生的身心暴力，籲運動部建立透明申訴機制，強化教練的倫理教育與監督，以杜絕體罰、霸凌與性騷。

    台師大：新學期已成立專責中心 守護體育生

    師大學生會長黃莨騰表示，教練的權力影響學生學業和職涯發展，是系統性的權力壓迫，但學生是大學的主體，女足案後應續推改革。師大校方說明，新學期推出新措施，協助競技系學生兼顧賽事和學業，並成立專責中心以守護運動員身心健康。

    台師大女足抽血案引發社會關注，人本基金會昨公布報告揭開案件背後「體育班」制度問題，呼籲運動部改革體育班血汗訓練。（記者叢昌瑾攝）

    台師大女足抽血案引發社會關注，人本基金會昨公布報告揭開案件背後「體育班」制度問題，呼籲運動部改革體育班血汗訓練。（記者叢昌瑾攝）

