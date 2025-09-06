為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁　>　生活

    可搭計程車 彰化幸福卡發卡近20萬張

    彰化縣政府在二辦設立「臨櫃製卡站」，民眾帶證件即可立即領卡。（縣府提供）

    2025/09/06 05:30

    〔記者張聰秋／彰化報導〕彰化縣長青幸福卡（簡稱「幸福卡」）自今年元旦起將計程車納入補助後，只要搭乘縣府簽約的車隊，每趟次可折抵八五點（一點等於一元），每天最多補助四趟，申辦人數明顯增加。截至今年八月底，累積發卡數已達一九萬八八二九張，占全縣六十五歲以上長者的八一．九八％，發卡率破八成。

    家住彰化市的王姓婦人表示，從大埔路住家到光復路郵局，單趟去程車資一八五元，扣掉八五點（一點等於一元）補助後自付一○○元；回程一五○元，扣點後僅需付六五元。來回車資原本要花三三五元，現在只花一六五元就可以。

    為了因應暴增的申辦量，彰化縣政府社會處今年八月一日起，在縣府二辦設立「臨櫃製卡站」民眾只要帶著證件，沒人排隊的話，十多分鐘就能現場拿到卡片。縣府社會處表示，長青幸福卡主要服務六十五歲以上長者、身心障礙者及五十五歲以上原住民。隨著計程車補助上路，使用率大增，縣府將持續檢討需求與服務品質。

    除了計程車，幸福卡還可以用在多種交通和醫療服務上。包括搭乘彰化、員林、南投、中鹿客運，以及國道客運、台鐵車資，就醫門診也能折抵部分負擔。

