草屯敦和宮前僅單向有站牌 長者不便

彰化客運敦和路口站，僅在敦和宮門口設有站牌，對向卻找不到站牌，民眾和香客大呼不便。（記者陳鳳麗攝）

2025/09/06 05:30

〔記者陳鳳麗／南投報導〕草屯鎮敦和里是全鎮第三大里，敦和宮則是中部知名財神爺廟，彰化客運在敦和宮門口設有站牌，但奇怪的是對向卻無站牌，從中興、南投方向來的乘客，無法在敦和宮對面下車，須到二百多公尺外的敦和國小才可下車，相當不便，經草屯鎮公所反映，南投縣府、彰化監理站、彰化客運將會勘研商解決辦法。

不少草屯鎮敦和里的長輩到醫院回診，或是從彰化、南投來敦和宮的香客，過去會搭乘彰化客運在敦和宮門口或對面的「敦和路口」站牌上下車，但前幾年敦和宮對面的「敦和路口」站牌，移往敦和路十四之八號附近，若在該站下車，須走二百多公尺才能到敦和宮，且須穿越有四線車道的成功路；若不想穿越成功路就得到下一站敦和國小站下車，同樣距離敦和宮二百多公尺。

敦和宮主委賴怡伶與南投縣政顧問林源隆，代民眾向草屯鎮公所陳情反映，鎮長簡賜勝也認為這對敦和里的長輩或拜拜的香客造成極大不便，因此向南投縣府、縣警局、彰化客運及主管的彰化監理站反映。

彰化監理站決定九日到場進行會勘，解決民眾搭車不便問題。

