    首頁　>　生活

    南投旅遊好康月9/15開跑 抽240萬汽車

    南投首辦國慶焰火 縣府推出旅遊好康月抽獎活動，最大獎特斯拉電動汽車1部。 （記者張協昇攝）

    南投首辦國慶焰火 縣府推出旅遊好康月抽獎活動，最大獎特斯拉電動汽車1部。 （記者張協昇攝）

    2025/09/06 05:30

    〔記者張協昇／南投報導〕南投縣進入旅遊旺季，泳渡日月潭、世界茶業博覽會等大型主題活動九月起陸續登場，尤其今年國慶焰火首度在南投市貓羅溪畔舉辦，縣府昨召開記者會，宣布推出「南投旅遊好康月」活動，自九月十五日起至十一月十五日止，凡於縣內合法店家單筆消費滿五百元，即可參加抽獎，獎品包括Gogoro機車、iPhone手機、南投高級飯店住宿券等多達八百個獎項，最大獎則是市值約二百四十萬元的特斯拉電動汽車一部。

    今年國慶焰火 首度在南投舉辦

    縣府觀光處表示，此次活動祭出的獎勵總價值近千萬元，自由行旅客於縣內合法店家單筆消費滿五百元，憑發票或收據即可參加抽獎。而團體旅遊部分，縣府推出競賽獎勵，只要旅行業者安排團客住宿南投或參加國慶焰火、茶博等活動，就可參加競賽，並以團客人數加碼計算，團客越多越有機會拿獎金，最高可獲得二十五萬元獎勵金。

    此外，縣府配合十月茶博會，同步推出「茶鄉小旅行」，帶領旅客深入茶鄉、品味茶文化，並與台北市、花蓮縣，以及中台灣區域治理平台的新竹縣、新竹市、苗栗縣、台中市、彰化縣、雲林縣、嘉義市合作，共同推動「十全十美縣市引客方案」，推出超過百項旅遊獎勵或優惠方案。活動詳情請上南投旅遊網查詢。

