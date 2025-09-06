逢甲校樹總體檢 開學前移除22棵

逢甲在暑假期間啟動校內樹木總體檢，開學前已陸續移除22棵樹木。（逢甲大學提供）

〔記者蔡淑媛／台中報導〕逢甲大學校園今年六月發生六十年老榕樹倒塌壓死二十三歲研究生的意外，老樹疑似感染褐根病，校方昨表示，在暑假期間啟動校內樹木總體檢，開學前已陸續移除二十二棵樹木（見圖，逢甲大學提供），有疑慮喬木也進行安全加固，提升校園安全。

逢甲校內有逾千棵大大小小不同樹種的樹木，盤點後樹齡比較老、樹木比較大的喬木約有百棵，校方指出，近期移除的樹木均是壽命達到年限、樹幹老化中空、種植環境不佳、嚴重傾斜等問題，提升校園安全。

台中地檢署在意外發生後邀集四大領域樹醫生現場勘查，帶回樹木斷根、現場土壤、染病的枝幹，化驗釐清樹塌原因；逢大在七月初也針對具疑慮的喬木，進行安全加固工程，包括六棵樹加裝鋼纜、一棵樹加設鋼纜，經校園樹木健康檢查，建立「強化喬木健康管理與風險防範計畫」，強化風險管理與通報機制，並制訂短、中、長期規劃。

列管老樹經專家會勘，校方在八月二十六日至三十一日間，陸續移除十九棵經判定須移除樹木，並同步進行全校樹木修剪、矮降、支撐架與花台移除等措施，九月四日追加移除三棵樹木並持續修剪其他樹木，預計九月十三、十四日間再加固三棵老樹

