加強關注產業 卓揆：編列930億支持

行政院長卓榮泰（前右）參天參訪巨大機械工業公司，並與自行車業者及供應鏈廠商座談。（記者廖耀東攝）

2025/09/06 05:30

〔記者蘇金鳳／台中報導〕美國對台灣課徵對等關稅二○％加N，行政院長卓榮泰昨天到台中市與自行車業者座談，卓榮泰表示，政府不會只關心高科技、半導體，自由車、零組件業者等都是政府須加強關注產業；巨大機械公司董事長劉湧昌則表示，感謝院長回應跟支持艱困產業，這兩年是巨大遇到從來沒有過的挑戰，變數也是最多的，但自行車產業很有韌性，庫存已經是降到了一定的程度，會用創新把買氣找回來。

自行車業 面臨前所未有挑戰

卓榮泰昨天下午到台中參訪巨大機械工業公司，並與自行車業者及供應鏈廠商交流座談，他說美國關稅談判還在持續當中，目前暫時性關稅二○％，再加上各業界三至一一％不等關稅，政府會盡快將談判落定下來，希望能爭取更加合理、不疊加的關稅。

談判持續中 爭取更合理關稅

卓榮泰強調，總統賴清德昨天已公布韌性特別條例，下週四行政院會提出編定特別預算，該預算總共有五七○○億元，當中屬於產業支持的有九三○億元，另有二○○億元，將列為下一期，有需要時可提出，希望此特別預算可以於立法院九月十九日開議盡快通過。

卓榮泰表示，自行車業者近幾年遭受到相當大的起伏，從非常多訂單，到要去庫存化，不只面臨歐美去庫存化，還有供應鏈重組等問題，政府在這波關稅中，要協助業界在市場上更有競爭力，未來將提出AI新十大建設，把台灣打造成智慧生活圈，並將技術落實到百工百業中。

