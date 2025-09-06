為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁　>　生活

    中市公車載客數 6年減少近4成

    中市公車載客數去年只有八千二百萬人次，還未恢復疫情前水準。（記者蘇金鳳攝）

    中市公車載客數去年只有八千二百萬人次，還未恢復疫情前水準。（記者蘇金鳳攝）

    2025/09/06 05:30

    2019年有1.3億 到去年只剩8200萬人次 審計處要求檢討

    〔記者蘇金鳳／台中報導〕台中市只有一條綠色捷運，根據審計部台中市審計處審核台中市去年度的搭公車的乘客數，發現台中市的載客數從二○一九年的一．三億餘人次，到去年只有八千二百萬餘人次，載客數未增反減，減少幅度居六都最多，達三八．二○％，尚未能恢復至疫情前水準，應該檢討； 民進黨市議員陳淑華、陳俞融則指出，儘管市府持續推動雙十公車優惠，但公車運量仍低迷，要求市府除了補貼，更應思考如何優化路網、提升公車準點率與覆蓋率，讓市民「願意」搭乘。

    交通局：持續市民限定免費公車

    交通局表示，依據交通部統計，各直轄市公車運量受疫情影響皆有下降趨勢，交通局已陸續推動六條幹線公車及完善公車候車環境，並持續實施市民限定免費公車政策，每年約需補助十五億元，二○二三年還與中央合作共同推出TPASS定期票，提供民眾跨運具的便利乘車選擇。

    公車載客數減少幅度 六都最多

    審計處表示，交通局為提升公共運輸服務，推動各項措施，其中設置「Taichung go」網路查詢平台及手機應用程式「Taichung go App」、辦理中部地區生活圈及中市公共運輸定期票等，但「台中Go」App去年九月上架後，截至去年底止，下載次數僅三二六次，公車載客數從二○一九年的一．三億餘人次，到去年八．二千萬餘人次，減少幅度三八．二○％，六都最多，台南市為三二．六八％第二高，第三高是桃園市，三十．五六％，減少幅度最低是新北市九．一三％、其次是台北市一六．九九％，台中市載客量尚未能恢復至疫情前水準，應該了解原因並檢討。

    交通局說，已將原「Taichung go」APP及「台中公車」APP合併改版升級為「台中Go」APP，目前下載量已突破百萬次，今年更調整公車基本運價及合理營運成本，要求客運業者為公車駕駛加薪至少四千元以上，其他公車從業人員加薪逾二千元，鼓勵更多人才投入公車行列，持續增加公車班次。

