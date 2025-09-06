購物節又搭百貨週年慶 竹市府被指藐視議會

市議會時代力量黨團批新竹購物節變百貨週年慶節，指市府藐視議會三讀通過的附帶決議，更無法振興在地商圈。（記者洪美秀攝）

2025/09/06 05:30

〔記者洪美秀／新竹報導〕新竹市府即將辦理第二屆新竹市購物節活動，市議會時代力量黨團昨指出，市府花大錢辦的購物節除依然在百貨週年慶期間舉辦，藐視議會去年預算三讀的附帶決議，就連得標廠商都跟去年同一間，限制招標獨家得標，且購物節特約機制毫無誘因，也無法達成振興商圈、推廣在地店家的目的。

市府︰全面整合行銷 帶動經濟

市府表示，新竹市購物節依採購法招標，過程合法合規，由於十月起連續假期頻繁，預期休閒人潮湧現，市府已規劃竹風好市集、萬聖節大遊行和聖誕市集等多項活動串接，購物節是全面性的整合行銷計畫，目的是期活化舊城商街店家及有效結合旅遊與購物動能，吸引全台民眾走訪竹市，藉此帶動經濟及買氣。

時力黨團認為，新竹購物節辦在百貨週年慶期間無法振興消費和活絡在地商圈，議會去年底審議時就要求不得辦在百貨週年慶期間、滿額贈在地好禮、住宿送好市券、市民加碼抽好市券等附帶決議，結果今年購物節市府依然辦在週年慶期間，是藐視議會決議。

時力黨團指出，市府宣稱去年購物節創造超過五十四億消費額，是拿百貨業績當政績來吹噓，其中百貨週年慶就佔四十億元，其餘十三億元還包含加油、買菜、買衛生紙等民生必需消費，無法檢驗購物節是否有效帶動在地經濟。

去年首屆購物節只靠抽獎促進消費，今年同樣是消費換發票、發票換抽獎的老套路，且採限制性招標獨家委託同一間廠商，預算更從五百萬變九百萬，質疑廠商是否有能力執行？

