竹市殯儀館燒錯遺體 市府挨批嚴重失能

竹市殯儀館發生燒錯遺體嚴重疏失，家屬不滿，在館內爆發衝突，市議員陳建名痛批因市府沒大人，導致市政螺絲掉滿地。（讀者提供）

2025/09/06 05:30

未依程序再次確認身分出包 殯葬所︰嚴懲並強化管理

〔記者洪美秀／新竹報導〕新竹市殯儀館羽化館昨天發生將大體燒錯的嚴重烏龍事件，市議員陳建名痛批，整個高虹安市府團隊螺絲掉滿地，連代理市長邱臣遠及民政處長施淑婷也忙著出國，市府基本的市政運作功能全喪失，攸關市民生死科儀的重大疏失，卻將責任全推給委外承包業者，也未見任何懲處，難道市府沒有疏失嗎？高虹安任內殯葬所已發生遺體退錯冰險害法醫剖錯遺體的嚴重疏失，如今再發生遺體燒錯，市府一再卸責的態度實在很可惡！

代理市長、民政處長忙著出國

市府民政處表示，經調查發現，案件是一家代辦葬儀業者同時承辦兩件入殮出殯服務，因外包業者未依程序再次確認身分，導致錯燒。目前初步達成共識，為先讓家屬完成祭拜，昨已先進行儀式，後續會再另擇日由葬儀社協助辦理完整告別式，有關賠償等相關事宜也會在之後討論。有關代辦葬儀業者及冷凍庫委外廠商等外包業者疏失，竹市殯葬管理所將釐清責任歸屬，並依規嚴正處分。後續也會強化殯葬作業管理及監督機制，要求代辦業者落實亡者身分確認程序及人員教育訓練。

議員批市府卸責委外承包業者

承攬作業的業者表示，事發後已與家屬確認狀況並達成協議，後續將依家屬意願提供補償。坦言員工未依規定落實SOP，才釀成憾事，未來將全面檢討並強化流程。

承攬業者坦承出錯 將補償家屬

陳建名怒轟市府將燒錯大體的喪葬科儀疏失推給外包單位，市府一貫態度就是先卸責再推給委外單位，一副完全不關市府責任的態度，更未見市府有任何懲處與反省，加上現在的市府沒大人，市長高虹安涉貪停職中，代理市長及民政處長也忙著出國，市政嚴重失能，市民早已不期待市府能為市民解決問題了。

據了解，昨天殯葬業者將羅姓及吳姓遺體交錯燒錯，引發家屬憤怒，認為出這種錯誤太誇張。家屬氣憤不已，認為相關單位不應犯這種不可原諒的錯誤。且依規定遺體進出均須掃描QR Code確認，質疑殯儀館未把關確認執行流程，才會釀成不可逆的錯誤。

