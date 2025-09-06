為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁　>　生活

    桃市太武新村遊客銳減 審計處促檢討

    壢景町每日參觀人次由前年50人次增至去年248人次，擺脫墊底情況。（記者謝武雄攝）

    壢景町每日參觀人次由前年50人次增至去年248人次，擺脫墊底情況。（記者謝武雄攝）

    2025/09/06 05:30

    〔記者謝武雄／桃園報導〕桃園市文創園區及城市故事館共十四處，市府文化局推廣各項活動，參訪人次由前年一一九萬餘人次，去年增達三○五萬餘人次，但中原文創園區等六處呈現下滑趨勢，尤其大溪太武新村眷村文化園區，平均每天參訪人次僅七十六人，不到前年七成，被審計部桃園市審計處檢討，要求文化局持續提升場館亮點，提高民眾參訪意願。

    去年每日76人次 不到前年7成

    審計處在去年度桃市總決算審核報告中指出，龜山眷村故事館從二○一五年十月開館，去年日均參訪人次四十七人，比前年的五十一人退步，去年四月開館的平鎮延平路食農故事館日均參訪人次僅四十三人，連同太武新村眷村文化園區，是「唯三」每日參觀人數低於百人的文創園區。

    相較之下，前年每日參觀人次最少的壢景町，由五十人次增至去年二四八人次；憲光二村眷村文化園區前年五十七人次，去年增達四八八人次；壢小故事森林前年八十八人次，去年增至一三三人次，這三處都是前年總決算報告被點名參觀人次低於百人的場館。

    八塊厝藝術村 2年收支差短188萬

    報告寫到，八塊厝民俗藝術村等五處場館收入，均不足支應維護費用，尤其八塊厝民俗藝術村兩年的收入都不到六萬元，支出高達一九四萬餘元，差短一八八萬餘元，是十四處園區場館之最。

    文化局︰增體驗遊程 精準行銷

    文化局回應，該局與觀光旅遊局、新聞處橫向聯繫，加強桃園誌等網路平台行銷，去年十四處園區場館總參訪人數已大幅提升，將研議更多元的文化體驗遊程，透過精準行銷提升民眾參訪及回訪意願。

    審計處也檢討中原文創園區停車場啟用後，民眾反映停車動線規劃不當，室外遮蔽物少，沒室內座席區，室內外均無飲食區，影響民眾留駐參訪意願，對此，文化局表示，去年底完成園區停車場中線鋪面改善作業，並於今年初完成十一、十二倉間活動式織棚遮蔭裝置，另爭取中央支持全區遮蔭規劃及座位席區改善。

