為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    熱搜
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　生活

    「萬鷺朝鳳」首波高潮 驚豔梅山太興村

    白露前幾天，義縣梅山鄉太興村迎來數量較多的黃頭鷺群。（記者蔡宗勳攝）

    白露前幾天，義縣梅山鄉太興村迎來數量較多的黃頭鷺群。（記者蔡宗勳攝）

    2025/09/06 05:30

    前天下午10多群黃頭鷺到訪 最大群有上千隻

    〔記者蔡宗勳／嘉義報導〕嘉義縣梅山鄉太興村每年「秋分」（今年為九月二十三日）節氣前後約一個月，成群結隊的黃頭鷺會在生毛樹溪谷盤旋，蔚為奇觀，季節限定的「萬鷺朝鳳」奇景吸引許多遊客朝聖，前天下午第一波高潮到來，有十多群到訪，最大群數量達上千隻。

    秋分前後約一個月 蔚為奇觀

    太興村「草本傳奇」老闆曾錦富說，生毛樹溪谷被稱作「鳳凰穴」，成群黃頭鷺南下經過此地，因為山谷氣流，黃頭鷺群飛翔上升時會漸次盤旋，有如銀龍擺姿搖尾，接著順著山谷氣流向上盤旋，飛奔鳳凰山頭，像白龍般圍繞著山谷，奇特生態景象被稱「萬鷺朝鳳」。

    曾錦富表示，「萬鷺朝鳳」高峰期在「白露」到「寒露」節氣間，曾出現一天有一、二十萬隻的盛況；黃頭鷺現蹤時間大約在下午三點至傍晚六點，偶爾清晨五、六點也會現蹤。

    盤旋生毛樹溪谷 成攝影人最愛

    曾錦富說，今年疑受到天候影響，八月十九日迎來「先頭鷺」，但僅有零星的黃頭鷺群經過，數量不多，前天下午迎來今年第一波高潮，估算有一、二十群，最大群有一千多隻，當黃頭鷺群隨著氣流變換隊形時，遊客讚嘆聲此起彼落，守候多日的攝影人直呼「果真值得期待」。

    黃姓攝影人說，黃頭鷺群南下遷徙路線以經過生毛樹溪谷盤旋景象最為壯觀，山谷盤飛奇景是攝影人的最愛，名氣愈來愈響亮，也吸引許多遊客，觀賞人潮逐年增加。

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播