「萬鷺朝鳳」首波高潮 驚豔梅山太興村

白露前幾天，義縣梅山鄉太興村迎來數量較多的黃頭鷺群。（記者蔡宗勳攝）

2025/09/06 05:30

前天下午10多群黃頭鷺到訪 最大群有上千隻

〔記者蔡宗勳／嘉義報導〕嘉義縣梅山鄉太興村每年「秋分」（今年為九月二十三日）節氣前後約一個月，成群結隊的黃頭鷺會在生毛樹溪谷盤旋，蔚為奇觀，季節限定的「萬鷺朝鳳」奇景吸引許多遊客朝聖，前天下午第一波高潮到來，有十多群到訪，最大群數量達上千隻。

請繼續往下閱讀...

秋分前後約一個月 蔚為奇觀

太興村「草本傳奇」老闆曾錦富說，生毛樹溪谷被稱作「鳳凰穴」，成群黃頭鷺南下經過此地，因為山谷氣流，黃頭鷺群飛翔上升時會漸次盤旋，有如銀龍擺姿搖尾，接著順著山谷氣流向上盤旋，飛奔鳳凰山頭，像白龍般圍繞著山谷，奇特生態景象被稱「萬鷺朝鳳」。

曾錦富表示，「萬鷺朝鳳」高峰期在「白露」到「寒露」節氣間，曾出現一天有一、二十萬隻的盛況；黃頭鷺現蹤時間大約在下午三點至傍晚六點，偶爾清晨五、六點也會現蹤。

盤旋生毛樹溪谷 成攝影人最愛

曾錦富說，今年疑受到天候影響，八月十九日迎來「先頭鷺」，但僅有零星的黃頭鷺群經過，數量不多，前天下午迎來今年第一波高潮，估算有一、二十群，最大群有一千多隻，當黃頭鷺群隨著氣流變換隊形時，遊客讚嘆聲此起彼落，守候多日的攝影人直呼「果真值得期待」。

黃姓攝影人說，黃頭鷺群南下遷徙路線以經過生毛樹溪谷盤旋景象最為壯觀，山谷盤飛奇景是攝影人的最愛，名氣愈來愈響亮，也吸引許多遊客，觀賞人潮逐年增加。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法