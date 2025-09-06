明星公益棒球賽售票僅一成 催票助孤老

2025/09/06 05:30

〔記者黃淑莉／雲林報導〕受到美國高關稅、物價飆漲等衝擊，社福團體募款不易，華山基金會愛老人明星公益棒球賽今年找不到冠名廠商，贊助捐款也縮水，廿日將在斗六棒球場開打，但門票只售出一成，藝人許效舜昨日與雲林縣長張麗善一起催票，呼籲大家踴躍購票為三失老人募集服務費。

華山基金會表示，因物價漲，這幾年捐款、物資都縮水，今年美國高關稅議題讓募款、捐款更雪上加霜，五萬、十萬元的大筆捐減少超過七成，小額捐款部分也有不少人取消定期定額，整體捐款減少約五成。

華山基金會指出，愛老人明星公益棒球賽連續舉辦七年，今年第一次沒有冠名單位，基金會成本負擔增加，門票出售情況也不佳，截至昨天只賣出一千多張票，斗六棒球場可以容納萬人左右。

明星公益棒球賽發起人之一許效舜指出，球隊成立以來一直以社會公益為前提，成員都很開心能參加為長輩盡一份心，這次有LOLO、董事長樂團、阿翔、馬國畢、蘇炳憲、白吉勝、李明洋等人，另有多位運動相關的網紅。

張麗善表示，明星公益棒球賽門票每張只要二百元，也能把票轉贈給偏鄉學童，一票雙愛，棒球賽廿日下午四時在斗六棒球場開打，愛心專線05-5518925。

