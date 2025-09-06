為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    熱搜
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　生活

    《政院擴大加碼》嘉南災屋修繕中秋前完成簽約 獎勵金1.5萬

    行政院對受災戶家園復原慰助金、弱勢戶生活支持補助金、修繕簽約獎勵金宣布擴大加碼。（南市府提供）

    行政院對受災戶家園復原慰助金、弱勢戶生活支持補助金、修繕簽約獎勵金宣布擴大加碼。（南市府提供）

    2025/09/06 05:30

    〔記者楊金城／台南報導〕行政院雲嘉南災後復原前進指揮所指揮官陳金德昨天宣布中央擴大三大補助措施，台南市、嘉義縣、嘉義市民宅受損面積未達廿平方公尺的一般戶，由中央加碼一萬元的家園復原慰助金，另加發受災面積廿平方公尺以上的弱勢戶生活支持補助金十萬，由賑災基金會善款支應，並啟動第二波媒合修繕簽約獎勵，受災戶只要在中秋節十月六日前完成與政府廠商簽約修繕，可獲得一．五萬元工程尾款獎勵金。

    受損未達20平方米一般戶 中央加發1萬

    台南市「家園復原慰助金」申請案件受理超過五萬件，核撥率達到九六．七％，累計核發金額突破十一億五千萬元；南市民政局局長姜淋煌說，屋損廿平方公尺以下的家園復原慰助金，台南市政府補助一般戶一萬元，沒有居住事實的五千元、公寓大廈三千元，中央加碼比照發給，並由中央經費支付。像一般戶再發給災戶一萬元，災戶不用再申請，市府將依先前申請審核結果再撥發給災戶。

    受災面積超過20平方米的弱勢戶 補助10萬

    姜淋煌指出，針對弱勢戶受損面積廿平方公尺以上除原發慰助金，中央賑災基金會另加碼生活支持補助金十萬元，凡自行修繕者（有居住事實）之前則有最高可獲十萬元補助金。

    另為鼓勵一般戶媒合修繕，受損面積廿平方公尺以上，原簽約獎勵金在九月二日前簽約可領取尾款補助二萬元，現延長至十月六日，但尾款降為一．五萬元簽約獎勵金。

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播