為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    熱搜
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　生活

    新都安居A社宅 15日起受理申請

    位於南市東區菁華地帶的新都安居A一樓將設置幼兒園。（南市都發局提供）

    位於南市東區菁華地帶的新都安居A一樓將設置幼兒園。（南市都發局提供）

    2025/09/06 05:30

    〔記者洪瑞琴／台南報導〕行政院公布青年婚育租屋協助專案，位於南市東區菁華地帶的「新都安居A」社會住宅將在九月十五日開始受理申請，總計六○五戶，其中一二一戶為婚育宅，造福新婚或育有學齡前子女的青年家庭。

    其中121戶為婚育宅 造福青年家庭

    「新都安居A」鄰近台南市立醫院與文化中心，生活機能完整，中央選在精華地段興建社宅，並釋出二成比例作為婚育宅，讓青年家庭受惠。社宅設計三棟建築群，地上十四層、地下二層，提供一至三房型，均採無障礙及通用設計，並結合防疫動線與電梯防疫設計，衛浴排氣及水源過濾系統完善。戶外設施包括環狀無障礙通道、林蔭綠廊、多功能街角廣場及共融遊戲區，兼顧安全與休憩需求。

    台南市都發局表示，這次招租由國家住宅及都市更新中心主辦，申請時間自九月十五日起至十月十四日止，市府也協助在市府一樓聯合服務中心設置駐點窗口，方便民眾就近申辦。

    此外，位於北區北門路的「宜居小東」社宅，已於七月完工，鄰近成功大學、台南火車站及台南公園的黃金地帶，提供一至三房型，並結合幼兒園、老人日照中心、店鋪與停車場，也將納入婚育宅比例，預計今年底公告招租，延續青年「安心住、安心育、安心買」政策，打造友善居住環境。

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播