新都安居A社宅 15日起受理申請

位於南市東區菁華地帶的新都安居A一樓將設置幼兒園。（南市都發局提供）

2025/09/06 05:30

〔記者洪瑞琴／台南報導〕行政院公布青年婚育租屋協助專案，位於南市東區菁華地帶的「新都安居A」社會住宅將在九月十五日開始受理申請，總計六○五戶，其中一二一戶為婚育宅，造福新婚或育有學齡前子女的青年家庭。

其中121戶為婚育宅 造福青年家庭

「新都安居A」鄰近台南市立醫院與文化中心，生活機能完整，中央選在精華地段興建社宅，並釋出二成比例作為婚育宅，讓青年家庭受惠。社宅設計三棟建築群，地上十四層、地下二層，提供一至三房型，均採無障礙及通用設計，並結合防疫動線與電梯防疫設計，衛浴排氣及水源過濾系統完善。戶外設施包括環狀無障礙通道、林蔭綠廊、多功能街角廣場及共融遊戲區，兼顧安全與休憩需求。

台南市都發局表示，這次招租由國家住宅及都市更新中心主辦，申請時間自九月十五日起至十月十四日止，市府也協助在市府一樓聯合服務中心設置駐點窗口，方便民眾就近申辦。

此外，位於北區北門路的「宜居小東」社宅，已於七月完工，鄰近成功大學、台南火車站及台南公園的黃金地帶，提供一至三房型，並結合幼兒園、老人日照中心、店鋪與停車場，也將納入婚育宅比例，預計今年底公告招租，延續青年「安心住、安心育、安心買」政策，打造友善居住環境。

