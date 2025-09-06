台南統籌款6都最少 黃偉哲籲修財劃法

六都明年統籌分配款

2025/09/06 05:30

建議納入「產值貢獻度、土地管理成本、人口結構差異」 落實南北均衡發展

〔記者洪瑞琴／台南報導〕新版《財劃法》將於明年上路，中央統籌分配款總額達八八四一億元，較今年大增四一六九億元、增幅高達八十九％。然而台南僅增加一六九．四九億元，獲配約四九七億元，不論金額或增幅皆在六都墊底。

獲配約四九七億 僅增加一六九．四九億

黃偉哲指出，台南財政體質不若其他五都，歲出預算約七成依賴中央補助，如今補助款大幅縮減，加上中央事權移轉，老農津貼、勞健保費、省立學校與醫院等業務全數交由地方承擔，台南估計支出將增加二七○億元，在補助減少、支出又暴增下，每年恐短缺三一二億元，台南發展將陷入嚴重困境。

補助款大幅縮減 中央事權移轉支出大增

他強調，這樣的分配公式不僅不公，更會拖累南部建設，突顯藍白立委強行通過修正財劃法的粗暴與不專業，財劃法有立即二次修法的必要性，將統籌分配無法全數分配部分儘速分配外，也應廣聽地方政府聲音，真正做到資源有效合理分配，避免資源過度集中於北部，造成區域發展失衡。

藍白立委通過修正財劃法 凸顯粗暴與不專業

以南科產值為例，雖達二．一二兆元、全國居冠，但因計算方式僅依稅籍登記地，實質貢獻未反映在統籌分配款中。相較於人口僅一○四萬的新竹縣市，竹科去年產值一．五兆元，卻可增加三九二億元分配額度，遠超過台南增加的一七四億元。

分配公式漏洞 導致稅款無法全額分配

南市財稅局也指出，新版財劃法的分配公式漏洞，導致無法全額分配，明顯是當初倉促立法造成的瑕疵。修法應朝更公平合理方向進行，例如在人口指標上應加權年幼與高齡人口，在土地管理成本上應區分農牧用地與保護用地的差異；在經濟貢獻上，更應把科學園區、農林漁牧及工業產值納入分配考量，以反映地方的努力與實際支出。黃偉哲籲中央應儘快啟動財劃法二修，並將「產值貢獻度、土地管理成本、人口結構差異」納入，真正落實南北均衡發展。

