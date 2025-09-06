醫院水泥牆 民怨擋道遲未拆

新北市中和區某醫院水泥牆招牌看板，被檢舉影響民眾通行。（民眾提供）

2025/09/06 05:30

〔記者翁聿煌／新北報導〕新北市中和區有民眾投訴，位於中山路二段的某醫院在人行道上面蓋一座很大的水泥牆招牌看板，影響民眾通行，民眾今年五月起向多次向工務局檢舉，至今未拆除。新北市工務局表示，今年五月即派員到場會勘，醫院表示想申請雜項執照，如今確定未通過，拆除隊會勘確認違法後，將以違建來排除。

新北市府︰拆除隊會勘確認後 將依法拆除

民眾投訴，中和中山路二段某醫院，在人行道上搭一座長約六公尺、高約三公尺的圍牆作為廣告牆，民眾向新北市政府工務單位提出檢舉，到現在九月了依然沒有拆除，不曉得背後是什麼原因？

民眾指出，這個水泥牆立在人行道上，人行道縮減、被私人佔用，造成行人走路危險，希望市府儘速處理。

醫院表示，那面牆在醫院改建時就存在，有卅、四十年，並非醫院所搭建，如果有涉及違建，尊重配合公務機關依法處理。

工務局回應，收到民眾檢舉後，於五月就派員到場會勘，唯當事人表示會申請雜項執照，但該塊土地為公有地無法通過審查，拆除隊會邀集相關單位會勘，確認是否有占用人行道影響通行，確認違法後將以違建來排除。

