    首頁　>　生活

    班級冷氣電費 議員批新北市府卸責

    2025/09/06 05:30

    〔記者羅國嘉／新北報導〕中央明年起將停止補助公私立學校班級冷氣電費，新北市恐影響三三八校、近四十萬名學生，市長侯友宜日前稱，市府將編列七．一億元預算承擔。市議員顏蔚慈昨天反駁，中央在二○二○年推動「班班有冷氣」政策，除補助設備，還代付地方電費，二○二五年墊付五十九億元，絕非「突然不給錢」，質疑新北多年未妥善編列預算，卻將責任推給中央。教育局回應，已全數編列七．一億元，確保冷氣不中斷運作。

    顏蔚慈︰中央補助設備 代付電費

    顏蔚慈強調，中央早在二○二○年推動「班班有冷氣」政策，光是新北市就補助三二．五八億元、安裝超過三萬台冷氣機，為全國最多。

    顏蔚慈指出，中央不只補助冷氣設備，還額外負擔冷氣電費。二○二四年行政院決定電費回歸地方，為避免地方預算銜接不及，二○二五年中央又墊付五十九億元，二○二六年恢復正常財政機制，根本不是雙北市長說的「中央突然不給錢」，市府推卸責任。

    教育局表示，「班班有冷氣」是中央的全國性政策，當時行政院承諾「後續衍生的電費及維護費均納入行政院一般性補助款，地方政府不用擔心」。冷氣電費本來就是政策配套的一部分。

    教育局︰編列7.1億 冷氣不中斷

    行政院決定自二○二六年度起停止補助，改由各縣市自行負擔。新北市為學生的基本學習權益，已全數編列七．一億元，確保冷氣不中斷運作，雖然新北在人均預算是六都最低，但教育經費絕不打折，即便中央喊停，新北願承擔。

