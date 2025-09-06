為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    熱搜
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　生活

    投資985億 捷運十四張站興建複合建築群

    新北捷運工程局推動「新北環狀線十四張站暨南機廠捷運開發案」。圖為開發模擬圖。 （新北捷運局提供）

    新北捷運工程局推動「新北環狀線十四張站暨南機廠捷運開發案」。圖為開發模擬圖。 （新北捷運局提供）

    2025/09/06 05:30

    選出最優申請人 規劃建置大型商場、店鋪、辦公空間、集合住宅

    〔記者黃子暘／新北報導〕新北市捷運工程局昨天公告「新北環狀線十四張站暨南機廠捷運開發案」最優申請人，捷運局長李政安指出，將依程序研擬審定條件後，再與最優申請人簽訂投資契約；這項開發案預計投資九八五億元、開發規模廿五萬餘坪，規劃建置大型商場、店鋪、辦公空間、集合住宅，並配合智慧城市設計管理，預計今年底前完成簽約程序。

    李政安指出，十四張站暨南機廠捷運開發基地約十四．三公頃，鄰近開發完成的央北區段徵收區、施工中的十四張B單元區段徵收區；交通方面，有新北環狀線與安坑輕軌雙捷運轉乘優勢，以及環河快速道路、國道三號安坑交流道，可快速抵達新店、中和、板橋及新莊地區。

    導入人工智慧化管理

    李政安說，這項開發案預計興建複合式開發建築群，包含商場、辦公及住宅功能，採用大眾運輸導向開發（TOD）模式，與捷運站及機廠立體共構，導入人工智慧化管理系統，並連結新店十四張地區人行與車行動線。

    年底前完成簽約程序

    李政安指出，這項開發案有二家廠商提出申請，經過評選，宏匯、愛山林建設開發、甲山林建設股份有限公司共同組成的團隊獲評選為最優申請人，後續將依土地開發辦法規定研擬審定條件才能簽約，預計今年底前完成簽約程序。

    捷運局土地開發科長楊博仁表示，目前環狀線共有十個捷運開發案，其中秀朗橋站案已完工，目前正在驗收，預計明年初啟用，景平站案今年底將申請使用執照，預計明年中啟用，板新站案盼明年三至四月領到建造執照，板橋站案正準備申請建照，加上昨日公告評選結果的十四張站案，共有五案已找到投資人。

    楊博仁表示，另有中和站、新埔民生站、新北產業園區站案正在公告招商階段，橋和站、中原站案預計年底公告。

    捷運局補充，未來市府持續推動各捷運站點開發計畫，透過TOD模式，以軌道建設為核心，結合土地開發利用，推動新北市軌道經濟發展。

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播