投資985億 捷運十四張站興建複合建築群

新北捷運工程局推動「新北環狀線十四張站暨南機廠捷運開發案」。圖為開發模擬圖。 （新北捷運局提供）

2025/09/06 05:30

選出最優申請人 規劃建置大型商場、店鋪、辦公空間、集合住宅

〔記者黃子暘／新北報導〕新北市捷運工程局昨天公告「新北環狀線十四張站暨南機廠捷運開發案」最優申請人，捷運局長李政安指出，將依程序研擬審定條件後，再與最優申請人簽訂投資契約；這項開發案預計投資九八五億元、開發規模廿五萬餘坪，規劃建置大型商場、店鋪、辦公空間、集合住宅，並配合智慧城市設計管理，預計今年底前完成簽約程序。

李政安指出，十四張站暨南機廠捷運開發基地約十四．三公頃，鄰近開發完成的央北區段徵收區、施工中的十四張B單元區段徵收區；交通方面，有新北環狀線與安坑輕軌雙捷運轉乘優勢，以及環河快速道路、國道三號安坑交流道，可快速抵達新店、中和、板橋及新莊地區。

導入人工智慧化管理

李政安說，這項開發案預計興建複合式開發建築群，包含商場、辦公及住宅功能，採用大眾運輸導向開發（TOD）模式，與捷運站及機廠立體共構，導入人工智慧化管理系統，並連結新店十四張地區人行與車行動線。

年底前完成簽約程序

李政安指出，這項開發案有二家廠商提出申請，經過評選，宏匯、愛山林建設開發、甲山林建設股份有限公司共同組成的團隊獲評選為最優申請人，後續將依土地開發辦法規定研擬審定條件才能簽約，預計今年底前完成簽約程序。

捷運局土地開發科長楊博仁表示，目前環狀線共有十個捷運開發案，其中秀朗橋站案已完工，目前正在驗收，預計明年初啟用，景平站案今年底將申請使用執照，預計明年中啟用，板新站案盼明年三至四月領到建造執照，板橋站案正準備申請建照，加上昨日公告評選結果的十四張站案，共有五案已找到投資人。

楊博仁表示，另有中和站、新埔民生站、新北產業園區站案正在公告招商階段，橋和站、中原站案預計年底公告。

捷運局補充，未來市府持續推動各捷運站點開發計畫，透過TOD模式，以軌道建設為核心，結合土地開發利用，推動新北市軌道經濟發展。

