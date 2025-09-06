秀姑巒溪4大橋新建 高寮大橋進度快

高寮大橋工程目前進度超過七成。（花蓮縣府提供）

2025/09/06 05:30

〔記者花孟璟／花蓮報導〕二○二二年九月十八日池上地震，造成花蓮南區秀姑巒溪三座橋梁震垮，後又有颱風造成明里大橋橋面沉陷，目前都在新建中，花蓮縣政府建設處昨公布最新進度，包括花七十八線崙天大橋、花七十五線玉長大橋目前進度均接近五成，高寮大橋實際進度超過七成，至於明里大橋仍在招標中，上月底第二次流標。

縣府建設處表示，目前進度最快是高寮大橋，預定進度四十六．三八％，實際進度七十三．一一％，已經完成的鋼箱梁、西側擋土牆及A二橋台至東二擋土牆整地作業；至於高寮臨時便道預計九月十一日完工、十七日恢復通行。

新建崙天大橋、玉長大橋實際進度都超前約二％，工程進度分別為四十七％、四十五％，新崙天大橋正進行墩柱基礎鋼筋組立及澆置，崙天臨時便道已於八月廿六日進場施工，工期卅天，預計九月底完成；新玉長大橋目前施作北引道基礎混凝土澆置、橋墩墩柱及帽梁施工，玉長便道已進場施工，預計十一月一日完工。

明里大橋二次開標又流標

明里大橋海葵風災復建工程，縣府建設處上月底第二次開標又流標，至於明里臨時便道已於日前進場施工，預計十月底完工通車。

