為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    熱搜
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　生活

    秀姑巒溪4大橋新建 高寮大橋進度快

    高寮大橋工程目前進度超過七成。（花蓮縣府提供）

    高寮大橋工程目前進度超過七成。（花蓮縣府提供）

    2025/09/06 05:30

    〔記者花孟璟／花蓮報導〕二○二二年九月十八日池上地震，造成花蓮南區秀姑巒溪三座橋梁震垮，後又有颱風造成明里大橋橋面沉陷，目前都在新建中，花蓮縣政府建設處昨公布最新進度，包括花七十八線崙天大橋、花七十五線玉長大橋目前進度均接近五成，高寮大橋實際進度超過七成，至於明里大橋仍在招標中，上月底第二次流標。

    縣府建設處表示，目前進度最快是高寮大橋，預定進度四十六．三八％，實際進度七十三．一一％，已經完成的鋼箱梁、西側擋土牆及A二橋台至東二擋土牆整地作業；至於高寮臨時便道預計九月十一日完工、十七日恢復通行。

    新建崙天大橋、玉長大橋實際進度都超前約二％，工程進度分別為四十七％、四十五％，新崙天大橋正進行墩柱基礎鋼筋組立及澆置，崙天臨時便道已於八月廿六日進場施工，工期卅天，預計九月底完成；新玉長大橋目前施作北引道基礎混凝土澆置、橋墩墩柱及帽梁施工，玉長便道已進場施工，預計十一月一日完工。

    明里大橋二次開標又流標

    明里大橋海葵風災復建工程，縣府建設處上月底第二次開標又流標，至於明里臨時便道已於日前進場施工，預計十月底完工通車。

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播