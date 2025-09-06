宜縣營養午餐缺失 議員批縣府監督不力

宜蘭縣營養午餐被糾正品管缺失，代理縣長林茂盛視察供應狀況。（記者王峻祺攝）

2025/09/06 05:30

〔記者王峻祺／宜蘭報導〕宜蘭縣國中小營養午餐，遭審計部宜蘭縣審計室糾正品管缺失且稽查不足，部分學校分裝食材未標示名稱等，縣議員林詩穎也批評教育處監督不力。代理縣長林茂盛昨視察供餐狀況，強調已要求廠商及校方做好品管，並增訂質譜儀檢驗規定。

林茂盛︰增訂質譜儀檢驗規定

審計室調查，宜蘭部分學校分裝食材未標示名稱，甚至有變質、過期，冷藏庫溫度超標等多項缺失，且還有學校二年沒有稽查紀錄，自主管理未能落實，要求積極改善。

縣議員林詩穎也提出質詢，據教育處回覆，校方每日都會登錄相關資訊，惟仍有不完備的部分，這就是學校對於行政作業的要求，未善盡該有作為，教育處明顯監督不力。

林茂盛昨趁著開學首週前往南屏國小視察，了解營養午餐最新供應情況，要求各校務必加強把關午餐供應品質與食品衛生安全，在食材管理方面，在廠商契約增訂質譜儀檢驗規定，避免蔬果殘留農藥。

林茂盛說，針對家長及審計單位關心事項，縣府會積極改善，不管是食材檢查，或是廚師技術，以及烹煮出來的色香味內容會強力要求，並請學校午餐秘書、老師加強對營養午餐的品質檢視。

