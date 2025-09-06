太平山蹦蹦車 10月起全線復駛

宜蘭太平山蹦蹦車預計十月起全線復駛。 （農業部林業及自然保育署宜蘭分署提供）

2025/09/06 05:30

〔記者王峻祺／宜蘭報導〕宜蘭太平山國家森林遊樂區，熱門蹦蹦車去年七月因凱米颱風受損，歷經一年多災害復建工程，預計十月一日起全線恢復通車，遊客可搭乘蹦蹦車往返「太平山站至茂興站」，體驗森林鐵道魅力。

將可往返太平山站至茂興站

農業部林業及自然保育署宜蘭分署表示，去年受到凱米颱風侵襲，太平山下了超過一千二百毫米的豪雨，造成蹦蹦車在一．五公里處的下邊坡崩塌，軌道路基嚴重流失，經考量遊客安全，調整為僅提供一公里處往返的局部復駛路線。

全線測試 9/18至月底調整班次

宜蘭分署展開一年多邊坡保護及鐵道更新等復建工程，上月迄今陸續完工，預計九月十八日至卅日進行全線測試與人員訓練等工作，期間原蹦蹦車班次也將調整到下午二點截止，取消下午二點半、三點與三點半等班次。

宜蘭分署表示，擁有百年歷史的太平山蹦蹦車，將於十月一日再度全線重新開放「太平山站至茂興站」經典林業鐵道路線，帶領遊客穿梭雲霧山林，重現行駛在森林裡的時光列車的美景，歡迎遊客安排搭乘蹦蹦車遊程，體驗森林生態之旅。

宜蘭分署也公布票價，全票一百八十元，適用十二歲至六十四歲者；優待票一百二十票，適用三歲至十二歲以及六十五歲以上長者；○歲至二歲、身障者及其必要身障陪伴者一人為免費。原則上每天八班次，七月、八月每天及六月、九月國定例假日，加開第九班次。

