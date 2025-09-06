基隆嶼觀景台到燈塔 封閉搶修

2025/09/06 05:30

〔記者俞肇福／基隆報導〕打算要到基隆嶼登島的民眾請注意！基隆市政府產業發展處處長蔡馥嚀昨天指出，因近期地震與落石影響，基隆嶼登山步道觀景平台至燈塔路段受損，為確保遊客安全，市府已自九月一日起，暫時封閉觀景平台前方青蛙石至燈塔區間，並同步展開修復作業。至於全線何時恢復通行，將依專業團隊評估與施工進度另行公告。

登山步道部分安全路段仍開放

蔡馥嚀說，基隆嶼是重要的海上觀光據點，今年一月迄今已有五○八○○名遊客登島體驗。登山步道更是遊客登高望遠、欣賞自然生態與壯麗海景的熱門路線。然而受地震、落石及長年使用影響，登山步道末端的觀景平台至燈塔段結構出現受損情況，經專業單位評估後，認定具有立即性安全疑慮，因此必須採取部分封閉措施。

市府正積極規劃修復工程，修復期間，登山步道仍將維持部分安全路段開放，讓遊客能體驗基隆嶼的山海風情，另有二合一濱海步道行程可供選擇，讓遊客依自身需求規劃登島行程。市府已於受損路段設置公告、封鎖及預告標示，提醒遊客勿進入危險範圍，以維護自身安全。

