    首頁　>　生活

    鷄籠中元祭放水燈遊行 繽紛不夜城

    二○二五乙巳鷄籠中元祭昨迎來重頭戲—放水燈花車大遊行。 （記者俞肇福攝）

    二○二五乙巳鷄籠中元祭昨迎來重頭戲—放水燈花車大遊行。 （記者俞肇福攝）

    2025/09/06 05:30

    〔記者俞肇福／基隆報導〕二○二五乙巳鷄籠中元祭昨迎來重頭戲—放水燈花車大遊行，今年輪值吳姓宗親會擔任主普，攜手各姓宗親會，慶安宮、米穀公會、基隆市政府與基隆市議會亦共襄盛舉，共同展開一場融合傳統祭典、文創的盛典。由於適逢週休二日前夕，吸引許多外地民眾到基隆，讓基隆市區城開不夜，宛若嘉年華會。

    晚間六點三十分，國際級火舞團「雲火 INFERNO」帶來開場演出《天祈》，為放水燈遊行揭開序章，主普吳姓宗親會以多台主題花車精彩登場，展現文化傳承與藝術巧思；吳姓宗親會並號召百位宗親及多元表演團體參與，包括太鼓陣、仁愛國小舞蹈班、雨都舞蹈團、育陽舞蹈團等，以鼓聲、舞姿與熱情演出傳遞祝福，讓整場遊行繽紛熱鬧、活力四射。

    遊行結束後，水燈頭車隊移師八斗子望海巷，舉行深具意義的「施放水燈頭」儀式，在道長依照傳統科儀誦經後，近深夜十二時開始施放水燈，由吳姓宗親會水燈頭一馬當先，接著明年輪值主普劉唐杜宗親會水燈頭依照輪值順序，蜿蜒如人龍，在現場眾人「進喔！」「發喔！」的聲音中下水，一盞盞水燈在波浪中前進，向水上往生的亡靈發出邀請函，今天中元節到陸地，享用民間準備的供品。地方耆老流傳，水燈頭漂流得愈遠，被認為能得到好兄弟的庇佑；而火勢的旺盛亦與運勢相互呼應，寓意姓氏宗親會後人能興旺昌隆。

