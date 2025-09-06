為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁　>　生活

    《北市飆高溫》大安區無預警停電 店家怨無法做生意

    北市大安區大安路一段、敦化南路一段及市民大道四段一帶，昨上午十點無預警停電，導致七七六戶受到影響。（光武里長韓修和提供）

    北市大安區大安路一段、敦化南路一段及市民大道四段一帶，昨上午十點無預警停電，導致七七六戶受到影響。（光武里長韓修和提供）

    2025/09/06 05:30

    〔記者孫唯容、甘孟霖／台北報導〕台北市政府災害防救辦公室昨發布警訊，台北市最高溫出現在內湖站，達三十七．五度，中央氣象署也發布高溫橙色燈號。未料，台北市大安區大安路一段、敦化南路一段及市民大道四段等一帶，昨上午十點無預警停電，不少店家只能摸黑做生意，有不少民眾坐在店家外面等候復電，一整排店家全部無電可用，共導致七七六戶受到影響，後續直到中午十二時九分全數復電完畢，有部分在地店家中午直接歇業。

    影響776戶 有商家摸黑營業

    台電指出，昨上午十時一分建國變電所第五十二號饋線分歧線路事故停電，停電範圍包括大安區大安路一段、敦化南路一段及市民大道四段等一帶，共有七七六戶受影響，含高壓戶一戶，後續在十二時九分全數復電完成。

    在地光武里長韓修和表示，店家是到十二時廿分才感覺到復電完全，這次停電真的停了太久，做餐飲的店家在中午前都沒有辦法準備食材，甚至有做火鍋店的老闆直接叫冷凍車不要下貨，因為擔心肉品會壞掉，粗估有接近廿間店家完全無法做生意，昨中午直接歇業，中午時間的平均營業額約兩萬五至三萬元左右，讓店家損失極大，幸好復電後讓晚上能順利營業，但是這次停電對在地影響依然很劇烈。

    最高溫內湖37.5度 橙色燈號

    台北市政府災害防救辦公室昨發布警訊，台北市最高溫出現在內湖站，達三十七．五度，中央氣象署針對台北市內湖區發布高溫橙色燈號；社子站高溫也達三十七．三度，民眾外出須防曬及補充水分、預防熱傷害。目前根據台北市立聯合醫院表示，中暑門診人數無特別增加，但提醒民眾外出須防曬及補充水分、預防熱傷害。

    北市大安區大安路一段、敦化南路一段及市民大道四段一帶，昨上午十點無預警停電，不少店家只能摸黑營業，有的中午無法做生意。 （光武里長韓修和提供）

    北市大安區大安路一段、敦化南路一段及市民大道四段一帶，昨上午十點無預警停電，不少店家只能摸黑營業，有的中午無法做生意。 （光武里長韓修和提供）

