《北市飆高溫》大安區無預警停電 店家怨無法做生意

北市大安區大安路一段、敦化南路一段及市民大道四段一帶，昨上午十點無預警停電，導致七七六戶受到影響。（光武里長韓修和提供）

2025/09/06 05:30

〔記者孫唯容、甘孟霖／台北報導〕台北市政府災害防救辦公室昨發布警訊，台北市最高溫出現在內湖站，達三十七．五度，中央氣象署也發布高溫橙色燈號。未料，台北市大安區大安路一段、敦化南路一段及市民大道四段等一帶，昨上午十點無預警停電，不少店家只能摸黑做生意，有不少民眾坐在店家外面等候復電，一整排店家全部無電可用，共導致七七六戶受到影響，後續直到中午十二時九分全數復電完畢，有部分在地店家中午直接歇業。

影響776戶 有商家摸黑營業

台電指出，昨上午十時一分建國變電所第五十二號饋線分歧線路事故停電，停電範圍包括大安區大安路一段、敦化南路一段及市民大道四段等一帶，共有七七六戶受影響，含高壓戶一戶，後續在十二時九分全數復電完成。

請繼續往下閱讀...

在地光武里長韓修和表示，店家是到十二時廿分才感覺到復電完全，這次停電真的停了太久，做餐飲的店家在中午前都沒有辦法準備食材，甚至有做火鍋店的老闆直接叫冷凍車不要下貨，因為擔心肉品會壞掉，粗估有接近廿間店家完全無法做生意，昨中午直接歇業，中午時間的平均營業額約兩萬五至三萬元左右，讓店家損失極大，幸好復電後讓晚上能順利營業，但是這次停電對在地影響依然很劇烈。

最高溫內湖37.5度 橙色燈號

台北市政府災害防救辦公室昨發布警訊，台北市最高溫出現在內湖站，達三十七．五度，中央氣象署針對台北市內湖區發布高溫橙色燈號；社子站高溫也達三十七．三度，民眾外出須防曬及補充水分、預防熱傷害。目前根據台北市立聯合醫院表示，中暑門診人數無特別增加，但提醒民眾外出須防曬及補充水分、預防熱傷害。

北市大安區大安路一段、敦化南路一段及市民大道四段一帶，昨上午十點無預警停電，不少店家只能摸黑營業，有的中午無法做生意。 （光武里長韓修和提供）

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法