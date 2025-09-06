北市和平高中老師播中共閱兵 嗆學生不喜歡可離開

台北市和平高中一名廖姓英文老師於課堂播放中共九三閱兵影片，引發爭議。（記者甘孟霖攝）

2025/09/06 05:30

英文老師稱培養學生自律、紀律 校長嚴正告誡師道歉

〔記者甘孟霖／台北報導〕台北市立和平高中一名廖姓英文老師為培養學生自律、紀律，竟於高三課堂上播放中國「九三閱兵」影片，而學生反映不妥，該師則稱「不喜歡可以離開教室」。台北市議員簡舒培批，該師民主素養非常差，中共閱兵就是獨裁者在秀肌肉，也恐嚇周邊國家，這什麼紀律？台北市議員鍾沛君說，老師未鼓吹中共，尊重教學自由，但也批評老師不應請學生離開，影響受教權。

議員︰民主素養很差 93閱兵是在恐嚇

和平高中校長楊廣銓表示，昨日已嚴正告誡廖師，這類有關政治、性別、族群等敏感議題，千萬不要當作課堂教材，可改以讓學生用英文作文表達自律的重要，讓學生省思後發表，而非教師單方面填鴨式。此外也向廖師強調保障學生受教權，學生反映對課程不適，教師應適當調整，而非用這種彼此不認同的話語來對話，另也責成教務處、輔導室關懷此事件而感到不舒服的學生；廖師也對引發爭議表達歉意。

教局︰注意課堂內容適切性及溝通模式

教育局表示，已請該校注意課堂內容的適切性，並應留意與學生的溝通模式。

據了解，事件發生於九月三日下午，廖師於導師班課堂進度達標後，為了進行班級經營，播放了美國與中國的閱兵影片，希望向學生強調自律的重要；不過，當場有學生反映認為不妥，廖師與學生產生口角，脫口說「台灣就是太自由，不喜歡可以離開教室」。

簡舒培批評，該師民主素養很差，各界都批評九三閱兵是威權國家宣揚國威方式，老師連自己國家的民主價值都搞錯，要如何引導學生，應向學生道歉；此外，中共是一個拿著飛彈對準台灣的國家，也不斷有軍機、軍艦擾台，拿閱兵影片給孩子看，是要宣揚中國很偉大？這不是很荒唐嗎？中共在景氣不好時大撒幣閱兵，連自家人都抱怨，這樣的紀律根本就是假紀律，只為服務獨裁者習近平的個人需求。

師稱不喜歡可以離開 影響學生受教權

鍾沛君則說，老師在課堂上課的內容和教材，只要不是違反法律或鼓勵犯罪，都該尊重教學自由。而且，播放影片也不是鼓吹支持中共或唱衰中華民國，而是作為班級經營，強調自律的輔助。但對於學生不接受的教學內容或教材，老師應該溝通說明選材脈絡，而非以「不喜歡就離開教室」的方式應對，影響學生受教權益。

