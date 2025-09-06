高雄輕軌通車後 大順路事故減28%

高雄輕軌大順路段比通車前更順一些，事故與傷亡數也顯著降低。（記者王榮祥攝）

2025/09/06 05:30

路形配置奏效 民眾減少汽機車使用 讓交通更順暢

〔記者王榮祥／高雄報導〕高雄輕軌大順路段通車後，整體事故數比通車前下降廿八％，人員傷亡也比通車前減少廿九％；交通局評估是路形配置奏效，時常開車經過大順路的市議員何權峰則說，感覺是比通車前還「順」一些。

請繼續往下閱讀...

每年發生車禍 從424件下降至306件

高雄輕軌去年元月成圓，全長廿二．一公里，共設卅八站，成圓首年平均每日運量約三萬四千餘人次，今年上半年日均運量約三萬七千餘人次，比去年上半年小幅增加約一．八％。

人口密集車流多 住戶原本很擔心

輕軌大順路段是全段輕軌人口最密集區，建設前爭議也最大，當時部分民代、附近住戶擔心通車後，原本車流就多的大順路將變得更不順，且衍生事故怕會增多？

但陸續有民眾反映，輕軌大順路段通車後，路況似比通車前好一些？委託操作輕軌的高雄捷運更指出，上半年輕軌車站運量成長率前兩名C29樹德家商站與C28站高雄高工站，都在大順路段。

交通局統計，大順路段輕軌營運前（二○二二年），每年事故數約四二四件、死傷人數六○一人；二○二四年通車後，全年事故數下降至三○六件，死傷人數減至四二五人，分別降低廿八％與廿九％。

取消路邊車格加寬路幅 轉彎分流明確

交通局分析事故型態，側撞事故降幅達五十八％，同向擦撞、路口交岔撞也分別降低卅七％與四七％，研判與輕軌導入後、道路路型重新配置奏效，包括取消路邊停車格加寬路幅、中央島式月台改側式月台節省空間、轉彎區分流明確等機制。

議員何權峰綜合相關數據與經驗表示，除路形配置佳，部分民眾願嘗試搭輕軌、減少汽機車使用，還有部分駕駛避開大順路，多個原因促成大順路段更順，事故、傷亡降低；建議相關單位接續要讓輕軌人行空間更完善，吸引更多人搭乘。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法