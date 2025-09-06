為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    民俗專家解說普度 插香招引好兄弟

    東港海產店昨天進行普度，廖大乙認為相當澎湃及用心。（記者陳彥廷攝）

    2025/09/06 05:30

    〔記者陳彥廷／屏東報導〕今天就是中元節，許多廟宇、店家都會舉行普度儀式並擺放祭品招待好兄弟，東港知名海產店家昨天普度，民俗專家廖大乙特別到場提供建議，他點出每一項供品都具有特殊意義，可讓好兄弟感受到佈施的誠意。

    廖大乙指出，普度公是神明，除了完整三牲還要擺上酒水、檳榔及香菸等，感謝普度公看管「好兄弟」，所有祭品前都要插香指引好兄弟前來享用，祭品中要有空心菜湯、豆腐及龍眼，空心菜湯無油無鹽無味素，有「不囉嗦」的意思，豆腐是不讓先來的好兄弟一手打包，才不失「普度」的意義，龍眼殼形狀如同「米籮」，可作為好兄弟的行囊，代表吃完就該離去不打擾。

    此外，潮州賽神蝦近年打開知名度，今年中秋節將舉辦「大會炒」活動，預計席開兩百桌，潮州鎮公所昨天試菜，滿桌泰國蝦料理讓踩線團大呼過癮，鎮公所邀請民眾今年中秋到愛國路大啖泰國蝦。

    潮州賽神蝦 中秋席開200桌

    潮州鎮公所指出，「大會炒」活動在十月四日下午五點開始，九月八日上線開放報名，每桌六千元，菜色有「鹽焗陶板泰國蝦」、「藥膳泰國蝦」、「糖醋檸檬泰國蝦」及雞、魚、豬肉等料理，非常澎湃，地點在愛國路夜市旁的停車場，預計席開兩百桌，歡迎全國民眾前來認桌。

