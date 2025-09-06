為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    熱搜
    首頁　>　生活

    屏縣失智確診檢查 10月起補助加碼

    屏東樂智嘉年華昨天舉行，參與者開心玩遊戲。（記者羅欣貞攝）

    屏東樂智嘉年華昨天舉行，參與者開心玩遊戲。（記者羅欣貞攝）

    2025/09/06 05:30

    〔記者羅欣貞／屏東報導〕響應國際失智症月，屏東縣政府長照處昨天與十三家失智共同照護中心、廿七家失智社區服務據點，在屏東縣立體育館舉辦「屏東樂智嘉年華」，縣長周春米當場宣布加碼補助「愛智憶」疑似失智者確診檢查服務，包括檢查回診一次免費改為最高三次免費、交通接送也由一趟免費增至最多三趟免費、綠色通道專人安排等加值服務。

    回診、接送3次免費 安排綠色通道

    周春米表示，屏東已邁入超高齡社會，失智症成為迫切課題，根據統計截至去年底，屏東縣失智人口一萬三千四百廿人，確診率高達七十八．四％，超過全國平均，縣府前年起推動「愛智憶」疑似失智者加值服務，協助個案快速確診，確診人數逐年成長，顯示需求增加，因此升級「愛智憶」服務，十月一日起加碼補助，讓家屬更安心、長輩更有保障。

    「愛智憶」加值服務 再升級

    周春米強調，今年國際失智症月以「關心提問，理解失智」為主題，希望社會大眾用包容與理解，給予失智家庭更多支持，同時感謝醫師團隊、社工與志工們的努力，讓失智據點成為失智家庭最安心的依靠。

    昨天活動舞台上，來自各據點的長輩們輪番演出，從載歌載舞的太鼓表演，到精緻的手工藝與繪畫成果，無不展現出生命力與自信；來自恆春的阿嬤說「有這樣陪伴，還能學習、表演，真的很快樂」，高樹鄉的伯伯笑著分享「每天都期待到據點，和朋友一起唱歌跳舞，比一個人在家好多了」。

    縣府長照處表示，「愛智憶」加值服務再升級，盼能為更多失智家庭帶來即時而溫暖的支持，如有相關疑問或服務需求，可撥打一九六六長照專線洽詢。

