台東測速桿多 議員指影響旅遊形象

2025/09/06 05:30

〔記者劉人瑋／台東報導〕網紅「充滿活力的培根」拍片指稱在花東處處測速、科技執法，眾多頻道引用影片迄今共七十萬點閱，台東縣議員簡維國昨質詢認為已影響台東形象，台東測速相機分佈密度十分高，警方將肇事原因全歸納為「超速」，根本無法解決車禍問題，徒增駕駛困擾。

簡維國指出，全縣二十一支固定測速桿就有十七支在省道，二十處科技執法也幾乎都在市區，其中台九線北邊縱谷的「米國學校」至最南端南迴、達仁鄉草埔隧道前，大約十至三十公里就一支測速桿，密度相當高。

肇事原因除了超速 還有不當超車

簡維國指出，二○二三年達仁消防隊前測速桿全年開出一萬八百多張罰單，二○二四年是台九線太麻里代天宮前測速桿全年開出近二萬四千張罰單，縣府宣稱「不以開罰為目的，不是靠罰款增加稅收」，實在令人存疑。

台東縣警察局長蔡燕明說，在肇事原因調查中，超速因無法在車禍當下有機器能公正測得，但其實皆與超速有關，此外，台東縣測速桿數量相對外縣市並不算多，鄰近的屏東縣就比台東縣多。

簡維國則反駁，就道路總長度相比，外縣市比台東長得多，台東測速相機密度實在太高，省道上受罰者多半是遊客，此外，就客觀證據來看，事故原因即是不當超車，那警方的科技執法就該取締不當超車，而非只針對超速。

