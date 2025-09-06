為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁　>　生活

    違規停車、放煙火、帶寵物 太魯閣國家公園罰款倍增

    帶寵物進國家公園生態保護區、史蹟保存區會被開單，飼主請注意！（記者花孟璟攝）

    2025/09/06 05:30

    〔記者花孟璟／花蓮報導〕在國家公園內未依規定停車、放煙火、帶寵物入園，都屬國家公園違規事項，但因持續有人違規，太魯閣國家公園管理處昨公布部分修訂「太魯閣國家公園區域禁止事項」，即起實施，不僅罰鍰金額倍增，還可連續罰！

    禁止事項1500元起跳 還可連續罰

    新修訂的「太魯閣國家公園區域禁止事項」即起實施，調漲部分項目罰金，未依規定停放車輛罰鍰從六百元調高至一千五百元，第二次以上罰三千元；而違規燃放煙火、鞭炮、烤肉，甚至撒冥紙或其他危害公眾安全物品，罰鍰從原先一千五百元提高為三千元。

    另外，違規攜帶寵物進入國家公園生態保護區、史蹟保存區或特別景觀區（公路沿線除外），罰金也從六百元調漲到一千五百元，第二次以上違規罰三千元。

    除聚落範圍外，禁止攜帶未使用鍊繩、箱籠或其他適當防護措施的寵物進入遊憩區或一般管制區，有人員陪同的合格導盲犬、導聾犬及肢體輔助犬不在此限。

    夜衝武嶺喧嘩、搞怪 加強管理

    太管處表示，修改罰則目的是為加強管理，武嶺、合歡山已有收費停車場增加流動率，但仍有民眾違規停車，夜衝合歡山遊客也有人在武嶺停車場炊煮、喧嘩、還當著「鏡頭君」監視器做特異行為。

    往後擅自於指定區域以外地區大聲喧嘩、播放吹奏或使用鳴器、露營、炊煮、滑雪滑草、游泳、溯溪、泛舟、攀岩、搭設帳棚、未依規定申請空拍許可證，第一次罰一千五百元、第二次以後加重罰三千元。

    武嶺半夜也有遊客夜衝觀星，但要小心不要做出違規行為以免受罰。（太管處提供）

