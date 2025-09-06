為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁　>　生活

    農業部若停補助 盛況恐曇花一現

    食農教育農村體驗遊程，帶動青農回鄉意願，林內鄉百大青農吳孟儒教遊客做醬筍。（林內鄉農會提供）

    2025/09/06 05:30

    〔記者黃淑莉／雲林報導〕全國各農會這兩年紛紛推出各項食農教育遊程，帶動農村旅遊，但第一線規劃活動的農會總幹事擔心未來農業部若不再補助，盛況可能曇花一現，應該一方面建立使用者付費觀念，另一方面改善教案、教具、場域等，提升遊程品質，追求永續發展。

    基層籲建立使用者付費觀念

    雲林縣農會推廣股主任張瓊文表示，農業休閒旅遊主要體驗採果，遊客通常買完東西就離開，但食農教育遊程具教育內涵，除了到田間介紹作物，還可親身體驗，讓農地變成觀光場域，消費者感受到農村好好玩，甚至有旅行社主動接洽想組團參加。

    另外在地青農擔任講師、導覽，介紹作物栽種、生長過程，原本講話會結巴的人，現在可滔滔不絕講兩小時，斜槓成為講師，增加收入，也帶動青年人返鄉從農意願。

    雲林縣農會總幹事陳志揚說，食農教育遊程極具發展潛力，但接下來須思考如何在沒有公部門補助下永續發展，不是曇花一現。

    張瓊文表示，鼓勵農會、青農建立使用者付費觀念，另農民的教案、教具、場域、導覽技巧要精進，農會除補助食農教育場域優化，也帶青農學習參訪都會型食農教育遊程。

    農場導入新穎體驗 赴國外攬客

    農村水保署產業發展及休閒組代理組長吳菁菁表示，近年許多休閒農場經營者導入新穎體驗，甚至已有二代、三代開始接班，在東北亞、東南亞等國家參加旅展，向國外旅客推薦台灣農村遊程，因相關遊程不走馬看花，部分高端消費團會在遊程中加入農遊體驗。

