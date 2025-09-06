農遊體驗超夯 年產值逾110億

林內食農教育帶民眾採鳳梨、手作鳳梨果醬。（林內鄉農會提供）

2025/09/06 05:30

採蜜、烏魚子手作、撈鰻苗等限定團 報名常秒殺

〔記者黃淑莉、楊媛婷／綜合報導〕台灣有山有海，農漁村各具特色，「食農教育法」在二○二二年頒布，農業部鼓勵民眾食用在地農產品，學校推廣食農教育，並補助各農會辦理農業旅遊、食農教育體驗活動，跟著農夫遊農村，吃在地食材的遊程超夯，報名常秒殺；家長說，讓孩子曬太陽、流汗，認識餐桌食物生長環境，很有意義。

請繼續往下閱讀...

跟著農夫遊農村 家長帶孩子參加

去年國內農遊人次超過兩千九百萬人次，國際遊客也有六十二萬人次，創造年產值逾一百一十億元。許多結合時令的特色旅遊如採蜜、烏魚子手作、撈鰻苗等限定團，一推出都是秒殺。

農村水保署產業發展及休閒組代理組長吳菁菁表示，農村旅遊在國旅中表現穩定，主因是參加者以學校戶外教學、親子旅遊、退休中壯年等三大族群為主，多是單日來回，符合國人選擇單日遊為主的趨勢，且結合當地特色景點，常有體驗手作活動兼品嘗當地節令美食，加上又有農村的人情味，都是農村旅遊受歡迎原因。

體驗手作活動兼品嘗美食 受歡迎

吳菁菁表示，許多旅遊平台會到「農遊超市」、「農業易遊網」等平台尋找特色體驗遊程，也會依照節氣時令推出由達人帶路的限定團。

雲林縣農會及廿鄉鎮市農會舉辦多場農村體驗遊程，跟著農夫下田採果、插秧、拔蒜、養蜂、抓魚等，讓農村變好玩，帶動農村觀光、增加農民收益。

其中，林內鄉農會五、六月就分別舉辦「飛越田野‧探索鳳梨的秘密」、「庄腳味‧芋筍控窯趣」兩場活動，帶領民眾下田採收鳳梨、芋頭，品嚐在地新鮮食材料理，回去時還可帶走自己採的農產品，大受歡迎。

林內農會總幹事黃國洲表示，林內位在台三線旁，遊客說以前都路過，參加食農教育的遊程後會專程到林內逛逛，吃小吃、買伴手禮，也帶動地方觀光。

雲林大蒜採收 場場爆滿獲好評

雲林是大蒜的故鄉，縣農會與東勢鄉農會四月舉辦「一起蒜蒜看」活動，到蒜田拔蒜剪蒜，還有多肉植物組盆、吃在地美食饗宴，三百個名額一下子就額滿，追加一場辦在元長鄉，一樣秒殺，除採收二千斤蒜頭，現場更賣出一五○○斤。參加的民眾多數來自都會區，有父母帶孩子、也有祖孫三代同遊，還有長輩攜伴參加，大家都說，農村好好玩。

雲林縣農會表示，今年還將針對外國駐台辦事處員工、國際生舉辦遊程，讓國際友人看見台灣農村之美。

農村旅遊與食農教育結合的體驗遊程，把農田變觀光場域，讓農村變好玩，而且農田斜槓當導覽人員、農務講師。（記者黃淑莉攝）

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法