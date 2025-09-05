怨裝備舊 新北霹靂警攻堅前先寫遺囑

2025/09/05 05:30

〔記者黃政嘉、姚岳宏／綜合報導〕新北市議員黃淑君接獲新北市警察陳情，指新北市警局霹靂小組多年來設備不足、人力短缺，員警攻堅經常冒著生命風險，遇到重大刑案，甚至還先寫好遺囑，設備匱乏多次反映未獲改善；她上週在議會質詢後，還傳出警局內部檢討「吹哨者」，她要求警察出身的市長侯友宜，重視基層員警的權益。市警局表示，沒有人力不足，裝備也安全無虞。

市警局︰裝備安全無虞

黃淑君說，新北市霹靂小組是特殊警力，多年來人力不足，甚至僅編制二分隊四十八人，而台北市已成立霹靂中隊（特勤中隊），特殊警力有六十一人，新北市特殊警力比為八萬四三二九比一，一名特殊警力的負擔是北市的二倍。

請繼續往下閱讀...

隊員自行添購「精良設備」自保

黃淑君指出，除了人力不足，還有多項設備老舊，連偵防車也破舊不堪，甚至連保護生命安全的防彈背心、防彈板、防彈側板、耳機等基礎戰術裝備，都是隊員們「自行添購」安全係數較高的設備，新北市警察局多年忽視，簡直讓員警出勤拿命來換。

新北市警察局昨澄清，霹靂小組等特殊任務警力屬於專案性、精準調度，並非每日高頻率大量出動，而包括防彈衣、防彈盾牌皆符合國家標準，警車、無線電等裝備正逐年更新補強，絕無「裝備不足」、「漠視基層生命安全」等情況。另編列二年預算近五億元，汰渙老舊警用車輛。

對基層反映事項都會重視並檢討改進，絕不會懲處或追究基層同仁的善意建議，並規劃九月十日召開座談會，彙整並研議改善措施。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法