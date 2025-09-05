捷運汐東線首支基樁動工 拚2032年完工

捷運汐東線昨進行全線首支全套管基樁鑽掘施工。（新北市捷運局提供）

2025/09/05 05:30

〔記者黃子暘／新北報導〕新北市正在施工的捷運汐止東湖線預計二○三二年完工，規劃未來與捷運民生汐止線、基隆線串聯，將可一車往返台北大稻埕到基隆。汐東線昨日進行全線第一支全套管基樁鑽掘施工，象徵汐東線開始進入主體結構施作。

3月開工 推進到主體工程施作

新北市捷運工程局長李政安指出，汐東線今年三月開工後，已陸續完成地質鑽探、管線試挖、交通維持計畫、同興路人行道削減及中央分隔島拆除等多項前置作業，昨啟動首支基樁工程，施工團隊將儘速完成同興路北段基樁工程，並規劃同步施作跨越新社后橋至同興路南段人行道削減、圍籬佈設等作業，預計明年初開始進行大同路人行道削減。

請繼續往下閱讀...

明年初進行大同路人行道削減

李政安指出，市府在主體工程開工前已先啟動要徑工程，克服主體工程可能遇到的地下管線障礙，並遷移重要的民生管線，也新設雨水箱涵解決積淹水問題。

捷運局補充，汐東線長約五．五六公里，共設六站、一座機廠，串聯新北汐止、台北東湖、南港，通車後，尖峰通勤汐止到台北市區可節省半小時，規劃未來與民生汐止線、基隆線串聯。

捷運府中站前 試辦行人地面警示燈

此外，新北市交通局長鍾鳴時表示，為提升行人穿越馬路的安全性，市府擇定人潮密集的板橋區捷運府中站一號出口前，試辦全新「行人地面警示燈」，LED地磚會與行人號誌同步變色，透過輔助光線引導行人、駕駛更能辨別號誌燈態，在視野較差的夜間、雨天提供多一道提醒；警示燈的燈殼表面有防滑措施，且經耐重壓測試，市府將持續觀察評估，分析行人在試辦路口的行為變化與影響。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法