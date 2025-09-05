八里污水廠沼氣發電 年產540萬度綠電

八里污水處理廠內建置沼氣發電機，即日啟用。（記者黃子暘攝）

2025/09/05

沼氣發電機啟用 轉廢為能供全廠使用 估年省千萬元電費

〔記者黃子暘／新北報導〕新北市八里污水處理廠現由台北市政府衛生下水道工程處代管，預計最快明年二月交給新北市水利局管理。台北市政府建置了沼氣發電機，利用污泥處理時產生的沼氣發電，轉化成一年五四○萬度綠電，供全廠使用，昨日啟用。台北市副市長張溫德昨在啟用典禮上表示，八里廠「轉廢為能」，年度發電量約等於一．二萬家戶一年用電量，明年預計在迪化污水處理廠建置發電機。

年發電量約等於1.2萬家戶用電

張溫德說，八里廠每日處理大台北地區約一三二萬噸生活污水，廠內「蛋形消化槽」內污泥厭氧消化過程產生的沼氣，可作為發電燃料，北市府建置六百千瓦沼氣發電機將沼氣轉化為綠能，預期可減少千萬元電費，北市府預計明年也將在迪化污水處理廠建置二台三百千瓦的發電機。

迪化污水廠 明年建置發電機

台北市府工務局長黃一平、環保局長徐世勲、衛生下水道工程處長程培嘉指出，衛工處設置沼氣發電機，產出電力將併入廠內主變電站，提供全廠使用；為提升系統運轉效率，八里廠三月底時已更新二座消化瓦斯鍋爐，為沼氣發電機提供穩定燃料氣源，並從二○二○年起持續改善蛋形消化槽操作，結合既有消化槽產氣條件與餘熱回收設計，提升沼氣使用率。

程培嘉指出，八里廠沼氣發電系統預計在九月十日至十二日進行全量連續運轉七十二小時測試，未來也評估導入能源自主監控系統。

八里廠最快明年2月移交新北

新北市水利局長宋德仁也在典禮上表示，八里廠正進行第五期修繕工程，預計明年二月完工，八里廠也處理部分台北市污水，在八里廠交接後，雙北仍會持續合作努力。

新北水利局指出，八里廠移交接管依照中央協調的程序進行，目前還在缺失改善清點階段，經卅次現場會勘後，因有五十項缺失需較長時間改善，北市衛工處已納入「淡水河系污水下水道系統設備更新工程（第五期）」修繕，預計明年二月修繕完成，改善期程完成後再辦理點交，實際接管期程仍需視清點缺失改善情形調整。

八里污水處理廠內建置沼氣發電機，利用污泥處理時產生的沼氣轉化成一年540萬度綠電，供八里廠自用。圖為蛋形儲存槽。（記者黃子暘攝）

