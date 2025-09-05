花蓮「月洞」搭船賞蝠 10月起散客可預約

花蓮縣豐濱鄉月洞遊憩區步道老樹參天，適合散步。（豐濱鄉公所提供）

〔記者花孟璟／花蓮報導〕花蓮縣豐濱鄉「月洞」擁有特殊地質景觀，洞內積水可坐船，還可認識蝙蝠生態，但過去常有散客到場卻發現船班都被團體客預約了，豐濱鄉長邱福順說，過去只開放團體客預約，十月起將開放散客電話預約。

去年○四○三地震後花蓮觀光大受打擊，月洞去年全年遊客數一萬九三四五人，比前年三萬三八四人少了三分之一。豐濱鄉公所秘書周崇仁說，今年截至八月底遊客數一萬四七六六人，比去年同期微幅增加約一千人。

豐濱鄉公所表示，月洞十月一日起新增自由行遊客電話預約服務，避免現場客滿無法搭乘，並同步調整營業時間為上午八時四十分至下午四時，每隔廿分鐘開放入洞遊覽，每天廿班次，現場兩艘船每艘載客八人，每個時段最多十六人，預約專線○三—八七八一○二二。

月洞遊憩區是安山岩質地的火山岩層受到海水侵蝕形成的海蝕洞，洞口遠離海平面八十公尺，狹長的Ｙ字形洞穴內有積水可行舟，北洞、南洞全長一七六公尺，人稱「月洞奇觀」，也是洞穴型蝙蝠的家，有珍貴稀有保育類台灣無尾葉鼻蝠、台灣特有種台灣葉鼻蝠、台灣小蹄鼻蝠、台灣大蹄鼻蝠，以及東亞摺翅蝠、華南水鼠耳蝠等六種蝙蝠，是全國唯一可搭船賞蝠的洞穴自然教室。

花蓮縣豐濱鄉「月洞」也是洞穴型蝙蝠的家，圖為台灣葉鼻蝠。（豐濱鄉公所提供）

