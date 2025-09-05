為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁　>　生活

    羅東轉運站 年底增旅宿接駁專車月台

    2025/09/05 05:30

    〔記者江志雄／宜蘭報導〕宜蘭縣羅東轉運站去年完工後委外經營，審計部宜蘭縣審計室發現，承租廠商尚未依約設置旅宿無縫接軌專車月台，要求檢討改善。承攬業者葛瑪蘭客運昨天回應，正在規劃月台專區，提供民宿及飯店接駁車免費停靠載客，預計今年底上路。

    羅東轉運站斥資十億三千多萬元建造，去年竣工後，宜蘭縣政府委託葛瑪蘭客運經營管理，九月六日啟用至今屆滿一年，成為宜蘭縣溪南地區的交通樞紐；不過，宜蘭縣審計室派員現勘，承租廠商未依經營案契約書履行承諾。

    宜蘭縣審計室報告指出，依契約書內容，承租廠商應在羅東轉運站設置氣候時鐘、推動旅宿無縫接軌專車月台、建置觀光電視牆，推廣觀光產業，另在二樓閒置空間常態性舉辦宜蘭在地文化、文藝相關展覽，但廠商尚未依約辦理。

    葛瑪蘭客運總經理李俊仁說，羅東轉運站正在籌備旅宿無縫接軌專車月台，供民宿及飯店接駁車免費停靠載客，在網路成立聯絡窗口受理申請，年底便可就緒，至於氣候時鐘、觀光電視牆，將在下個月建置完成，並與宜縣文化局聯繫，在轉運站二樓安排藝文活動。

    宜縣府交通處長黃志良表示，縣府會持續追蹤，督促葛瑪蘭客運依照契約內容履行承諾。

