湖口民俗藝術家 草編神豬、羊慶中元

湖口鄉波羅汶三元宮昨天舉辦慶讚中元節活動，民俗草編藝術家張上鈞身為爐主，特別用稻草編織神豬、神羊及祭祀用的雞鴨。（張上鈞提供）

2025/09/05 05:30

〔記者廖雪茹／新竹報導〕新竹縣湖口鄉波羅汶三元宮昨舉辦慶讚中元節活動，民俗草編藝術家張上鈞身為爐主，特別用稻草編織神豬、神羊及祭祀用的雞鴨，恭祝中元地官大帝聖誕千秋，不但應景，更符合現代環保的潮流。

波羅汶三元宮爐主 傳承鄉土藝術

現年六十三歲的張上鈞是湖口鄉農會花卉產銷班班長，目前在社區、小學、農會、企業授課，教導編織古早童玩，經常配合政府各項活動，設攤宣導DIY體驗，利用一根吸管、一條尼龍繩、一捆稻草，做成各式各樣精細的作品，鼓勵大家動手做，從做中傳承鄉土藝術。適逢中元慶讚普度，身為爐主的他，手作活靈活現的草編供品。

慢工出細活 每件作品花費1個月

張上鈞分享做法，先用細鐵條用手工摺成模型，再以就地取材的竹子定型，接著利用收割的水稻桿編織、纏繞，最後畫龍點晴完成作品。每件作品花費約一個月的時間，慢工出細活。

張上鈞表示，稻草是鄉下隨手可得的材料，他投入稻草編織總是天馬行空，想編什麼、就編什麼。除了稻草，他也利用尼龍繩或吸管，將原本準備丟棄的東西，巧手轉變成賞心悅目的藝術裝置或實用物品。他認為此舉不僅響應資源回收再利用，環保救地球，更是結合傳統與現代的創意表現。

尼龍繩、吸管 也能做成藝術裝置

張上鈞說，他本身是機械系出身，退伍後誤打誤撞，投入乾燥花製造及外銷工作，但隨著國際市場轉變產業逐漸沒落，多年前他將乾燥花延伸到相關飾品。後來又因緣際會接觸鄉土童玩，如手工藝，如竹蟬、摺紙、竹筷槍等，他自我摸索和向長輩請益的過程中，越做越有興趣，便一頭栽入，迄今樂此不疲。

