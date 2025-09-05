為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁　>　生活

    「中壢中元祭」10日登場 水燈排遶境

    桃園中壢特製的Q版「棒球主題」水燈排，由在地親子共同彩繪完成。 （記者李容萍攝）

    桃園中壢特製的Q版「棒球主題」水燈排，由在地親子共同彩繪完成。 （記者李容萍攝）

    2025/09/05 05:30

    〔記者李容萍／桃園報導〕中元節將至，桃園市政府、中壢區公所、中壢仁海宮與中壢區埔頂庄廿九個輪值里合辦「二○二五壢之慶─中元祭」，將於本月十日及十一日登場，十日水燈排祈福遶境，十一日將於中壢仁海宮前封街舉辦慶典之夜，當日上午十點至深夜十二點，中壢區延平路（環北路至元化路間）將封路，請用路人注意。

    上午10點至深夜12點將封路

    桃園市政府民政局長劉思遠、中壢區長李日強、中壢仁海宮董事長王介禧等人昨出席活動記者會，展示在地親子共同彩繪的Ｑ版「棒球主題」水燈排，為傳統水燈增添年輕活力與藝術美感，活動推出「特色神豬裝置藝術」，以「米」作為創作媒介取代傳統神豬，傳達環保與善念。

    十日登場的水燈排祈福遶境，下午一點從中壢仁海宮出發，前往新街溪東明橋上游順流右岸祈福放水燈，由廿九個輪值里豎立水燈排祈福保平安；下午三點卅分遶境隊伍接力出發，途經中央東路與復興路口、中壢夜市及銀河廣場，除了三層樓高的大型水燈排、Ｑ版棒球主題水燈排，也邀請樂天女孩啦啦隊與在地少棒小將踩街。

    十一日慶典之夜邀請創作才子阿沁、客家創作才女林沛蕎、超級紅人榜歌手陳孟賢接力演出。

