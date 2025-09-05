桃園營養午餐 每餐加碼補助至51元

2025/09/05 05:30

〔記者李容萍／桃園報導〕近年物價攀升，學校營養午餐食材也應聲漲價，桃園市長張善政昨前往龍潭區龍星國小視察公私立國中小學生免費營養午餐時表示，面對物價上漲，自一一四學年度起，營養午餐每餐再增加三元補助，補助上限提升至五十一元，除堅守食安與在地食材二大原則，嚴格把關供餐來源，也讓學校在食材採購上有更多選擇與彈性，提升餐點品質與多樣性。

張善政昨偕市府教育局長劉仲成、農業局長陳冠義、衛生局副局長藍章杰與龍星國小學生、校長陳秀惠、家長會長劉威佑，一起在菜園體驗採收小白菜，並進教室共享午餐，菜色有芋頭地瓜飯、梅乾菜醬滷雞腿、綠竹筍炒肉絲、有機小白菜、紅藜玉米濃湯及香蕉，其中，綠竹筍及紅藜選用大溪食材，梅乾菜醬滷雞腿結合客家特色，落實「吃當季、食在地」理念。

張善政說，看到小朋友吃得很開心，還會打第二次菜，覺得很好，市府非常注重學校營養午餐，特別注重食安與在地食材，現今物價不斷上漲，這學期增加補助三元，近期面對美國壓力希望全面開放農產品進口，希望中央能挺住，市府也會把關，讓營養午餐品質會受到保障。

學校營養師洪菱慧說，為了讓學童享用美味又健康的營養午餐，選用符合「三章一Q」（CAS優良、有機、產銷履歷農產品三標章和可溯源條碼）新鮮食材，同時推動營養教育，在學期中舉辦「把菜吃光光」活動，鼓勵學生養成良好飲食習慣、不怕吃青菜。

