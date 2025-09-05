《投入7億改造》桃園7公園 4座有安全、延宕問題

中壢光明公園兒童遊戲場設施有安全顧慮。（記者李容萍攝）

2025/09/05 05:30

大園華興池、中壢光明未合格即開放 八德楓樹腳、楊梅四維工程延誤

〔記者謝武雄／桃園報導〕桃園市政府投入近七億元，對八德區楓樹腳公園等七座公園進行特色公園改造，完工後公園宛若遊樂區，頗受親子喜愛，假日甚至出現塞車盛況。然而，審計部桃園市審計處去年總決算審核報告出爐點出，大園區華興池公園、中壢區光明公園兒童遊戲場設施有安全顧慮，八德楓樹腳公園、楊梅四維公園埋有垃圾導致工程延誤、經費暴增，要求改善。

工務局︰缺失已改善 延宕依契約扣款

桃園市府工務局主任秘書吳慧敏表示，光明公園、華興池公園兒童遊戲場、附屬設施及整體景觀改善工程相關缺失於開放前均已改善完成，遊戲場並納入公園保全保險範圍；四維兒童公園、楓樹腳公園工程延宕都已依採購契約遲延履約規定，按逾期日數扣罰違約金。

基地埋廢棄物 要求契約納入鑽探

對於公園基地埋有廢棄物部分，已要求新簽訂公園景觀規劃設計勞務契約中，明定須納入地質鑽探及基地試挖作業，如涉及閒置土地活化或都市計畫回饋用地開發，將於規劃設計階段編列基地挖掘項目，確保地下狀況清楚掌握。

審計處決算報告指出，七座特色公園包含華興池、楓樹腳、四維兒童、光明、平鎮運動、龍潭運動及桃園區陽明等公園；主要的工程包含以「豐富性」、「挑戰性」、「特色性」、「自然性」、「無障礙環境」、「服務完整性」及「安全性」等七大指標為設計理念的共融式兒童遊戲場及整體景觀改善工程，總經費六億七四五三萬元。

總決算報告指出，華興池公園及光明公園兒童遊戲場設施，未取得合格檢驗報告即對外開放使用，衍生潛在安全風險；楓樹腳公園、楊梅區四維兒童公園工程開工後才發現地下有廢棄物，致須耗費相當時間、人力及經費清理，建議加強工地現址探查作業。

楓樹腳公園已逾期171天 四維102天

而截至去年底，楓樹腳公園已逾履約期限一七一天仍未完成驗收，四維兒童公園工程逾履約期限一○二天仍未竣工，審計處要求工務局應該依契約規定妥善處理，也應研擬改進方案，以利及早完成驗收後啟用等事項。

大園華興池公園未取得合格檢驗報告即對外開放使用，衍生潛在安全風險。（記者周敏鴻攝）

八德楓樹腳公園工程開工後才發現地下有廢棄物，致須耗費相當時間、人力及經費清理。（記者謝武雄攝）

