為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    熱搜
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　生活

    《投入7億改造》桃園7公園 4座有安全、延宕問題

    中壢光明公園兒童遊戲場設施有安全顧慮。（記者李容萍攝）

    中壢光明公園兒童遊戲場設施有安全顧慮。（記者李容萍攝）

    2025/09/05 05:30

    大園華興池、中壢光明未合格即開放 八德楓樹腳、楊梅四維工程延誤

    〔記者謝武雄／桃園報導〕桃園市政府投入近七億元，對八德區楓樹腳公園等七座公園進行特色公園改造，完工後公園宛若遊樂區，頗受親子喜愛，假日甚至出現塞車盛況。然而，審計部桃園市審計處去年總決算審核報告出爐點出，大園區華興池公園、中壢區光明公園兒童遊戲場設施有安全顧慮，八德楓樹腳公園、楊梅四維公園埋有垃圾導致工程延誤、經費暴增，要求改善。

    工務局︰缺失已改善 延宕依契約扣款

    桃園市府工務局主任秘書吳慧敏表示，光明公園、華興池公園兒童遊戲場、附屬設施及整體景觀改善工程相關缺失於開放前均已改善完成，遊戲場並納入公園保全保險範圍；四維兒童公園、楓樹腳公園工程延宕都已依採購契約遲延履約規定，按逾期日數扣罰違約金。

    基地埋廢棄物 要求契約納入鑽探

    對於公園基地埋有廢棄物部分，已要求新簽訂公園景觀規劃設計勞務契約中，明定須納入地質鑽探及基地試挖作業，如涉及閒置土地活化或都市計畫回饋用地開發，將於規劃設計階段編列基地挖掘項目，確保地下狀況清楚掌握。

    審計處決算報告指出，七座特色公園包含華興池、楓樹腳、四維兒童、光明、平鎮運動、龍潭運動及桃園區陽明等公園；主要的工程包含以「豐富性」、「挑戰性」、「特色性」、「自然性」、「無障礙環境」、「服務完整性」及「安全性」等七大指標為設計理念的共融式兒童遊戲場及整體景觀改善工程，總經費六億七四五三萬元。

    總決算報告指出，華興池公園及光明公園兒童遊戲場設施，未取得合格檢驗報告即對外開放使用，衍生潛在安全風險；楓樹腳公園、楊梅區四維兒童公園工程開工後才發現地下有廢棄物，致須耗費相當時間、人力及經費清理，建議加強工地現址探查作業。

    楓樹腳公園已逾期171天 四維102天

    而截至去年底，楓樹腳公園已逾履約期限一七一天仍未完成驗收，四維兒童公園工程逾履約期限一○二天仍未竣工，審計處要求工務局應該依契約規定妥善處理，也應研擬改進方案，以利及早完成驗收後啟用等事項。

    大園華興池公園未取得合格檢驗報告即對外開放使用，衍生潛在安全風險。（記者周敏鴻攝）

    大園華興池公園未取得合格檢驗報告即對外開放使用，衍生潛在安全風險。（記者周敏鴻攝）

    八德楓樹腳公園工程開工後才發現地下有廢棄物，致須耗費相當時間、人力及經費清理。（記者謝武雄攝）

    八德楓樹腳公園工程開工後才發現地下有廢棄物，致須耗費相當時間、人力及經費清理。（記者謝武雄攝）

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播