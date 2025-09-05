擔心被打 南投拆違規廣告換獎品不踴躍

2025/09/05 05:30

〔記者陳鳳麗／南投報導〕南投縣很多街道掛滿貸款布條及房屋廣告看板，環保局本月起推拆除獎勵辦法，原本以為兌換踴躍，但埔里鎮清潔隊發現，民眾幾無拆除換獎品行動，經探詢才知民眾擔心拆除時被打，為突破民眾心理障礙，清潔隊鼓勵社區環保志工隊打掃時順手拆，集體行動保障安全，拆完再到清潔隊將拆除物換洗碗精。

志工隊集體行動保障安全

南投各鄉鎮市街道有很多「王太太」、「林太太」地下錢莊貸款布條，還有房屋仲介廣告看板，清潔隊拆不勝拆，南投縣環保局本週到年底推出「拆貼大作戰」獎勵辦法，鼓勵民眾幫忙拆布條和違規廣告看板，兩公斤的拆除物就可換一瓶洗碗精，各鄉鎮市清潔隊兌換時間都不一樣，像南投市、埔里鎮、名間鄉和魚池鄉平日上班時間皆可兌換。

請繼續往下閱讀...

獎勵辦法實施數日，民眾拆除行動並不踴躍，埔里清潔隊探詢得知，民眾擔心拆除時被打而不敢行動，這兩天已聯絡各社區環保志工隊，請志工隊定期進行社區掃除，順便動手拆除布條和違規看板，人多一起行動安全有保障；另也鼓勵多位回收個體戶，在做資源回收時也順便拆除違規廣告，再拿去拆卸換禮品。

埔里清潔隊說，有房仲業抱怨，景氣不好廣告看板被拆光，損失不小，惟清潔隊強調，請業者找尋合法公告欄或有申請的私有地張貼懸掛，否則仍會被拆。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法