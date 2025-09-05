為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁　>　生活

    「全台最短」 台中劃設長一公尺紅線

    台中大里區立仁路劃設長度僅1公尺的超迷你紅線，民眾質疑是開單陷阱。（記者陳建志攝）

    2025/09/05 05:30

    〔記者陳建志／台中報導〕台中市大里區立仁路三二七巷附近路口兩側，都劃設長度約一公尺的超迷你紅線，有民眾將車停在紅線旁被警方開單，質疑是開單陷阱，民眾黨台中市議員江和樹表示，「全台最短紅線」竟在台中，他強調交岔路口十公尺內，就算沒劃紅線也能開單，但如此迷你紅線容易讓人誤解，建議既然要劃紅線，就應符合規定。

    江和樹表示，近日接獲陳情，大里區立仁路三二七、三七五巷等七個路口，都在兩側劃設長度僅約一公尺的紅線，民眾以為沒壓到線就可停車，卻被警察開罰單，這個「全台最短紅線」太離譜，既然要劃紅線，就要劃符合規定的十公尺紅線，讓進出巷口的車輛更安全，也讓民眾有所依循。

    大里區公所農建課長王奕惟表示，查詢相關資料，並未發現當初是由哪個單位劃設，因只劃一公尺紅線，不符合相關規範，將會先派人塗銷，之後有劃設紅線需求再申請。

    霧峰分局十九甲派出所則表示，近日並未特別針對該路段開單，但如經民眾檢舉，還是會依法規處理，提醒交岔路口十公尺內，，就算沒劃紅線也能開罰單，請民眾依規定停車。

    圖
    圖
