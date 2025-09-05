台中女中校友喊話 贊助校長拚學測

2025/09/05 05:30

〔記者蘇孟娟、劉曉欣／綜合報導〕北一女校長陳智源宣布參加明年學測與學生並肩作戰，引發連鎖效應，台中女中也有校友在臉書社團貼上許願文，喊話按讚數破千，就幫校長洪幼齡出學測報名費與伙食交通費，結果按讚數一天就達標，校友再加碼喊話，若「洪校長學測考贏陳校長」，再回饋母校獎學金；洪幼齡昨回應發豪語，曾跑過三場馬拉松的她將「陪跑操場」取代「陪考考場」，一天十圈上限，歡迎學生來揪。

洪幼齡︰陪跑操場取代

北一女校長陳智源「大叔」參戰學測後，台中女中也有校友也在臉書社團貼文許願，喊話校長洪幼齡也來挑戰學測；許願文貼出兩天按讚數直逼二千五百個，讓發文的校友再加碼，喊出若洪校長學測考贏陳校長，再回饋母校獎學金，接連兩篇貼文廣獲迴響，更有網友接力加碼，甚至釣出彰化女中也有類似許願文，引發連鎖效應。

洪幼齡強調，校長的責任是培養狀元學生，不是狀元校長，很多女中人面對升學的壓力會跑操場紓壓，她願以「陪跑操場」取代「陪考考場」，女中操場一圈二百公尺，一天限量十圈，盼鼓勵學生養出好體力堅持到最後。

彰化女中校長陳香妘則表示，她因為有公務在身，不會參加學測，也祝福彰女學生都能在學測中考出好的成績。

