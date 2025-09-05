台中水孔蓋、路樹、坑洞 國賠通報最多

台中市受理國家賠償案中，常見水孔蓋跟鋪設路面有落差，造成騎士行經滑倒風險。（記者蘇孟娟攝）

2025/09/05 05:30

〔記者蘇孟娟／台中報導〕公共設施若管理不當造成民眾受傷或財產損失，常見民眾申請國家賠償，台中市議員陳雅惠指出，根據法制局統計，台中市今年上半年就受理九十九件國家賠償案，多達七成、共六十九件與公共設施管理不善有關，以道路排水設施、路樹、坑洞等最常肇禍，市府基礎環境建設維護漏洞百出，不過，中市政府則說，國賠件數已逐年減少。

上半年受理99件 7成公共設施

陳雅惠指出，上半年民眾申請國賠類型有十七件「道路排水設施」、十六件「路樹」及十四件「坑洞」，國賠金額合計一○七萬餘萬餘元（不含判決賠償金額），金額看似不多，卻凸顯市府在基礎環境建設維護上漏洞百出。

請繼續往下閱讀...

她說，自己就接獲民眾通報，連接人行道周邊路面交界處出現大坑洞，上方甚至長滿雜草，讓民眾不易判斷前有坑洞，若有不慎或是夜間視線不佳下誤踏，或是騎自行車行經，可能會慘摔；另常見的水孔蓋跟鋪設路面有高低差，如同小坑洞，常造成騎士滑倒等危機，市府不能只是賠錢了事。

市府︰逐年減少 成案數6件

陳雅惠促市府建立更嚴謹的巡檢制度，導入AI（人工智慧）監測或定期巡查，提早發現坑洞、傾倒風險的路樹等隱憂，並立即修復，並成立「公共設施預警平台」，整合養工處、水利局與建設局，建立跨局處的通報和修復機制，並公開相關數據與改善進度，讓市民看得到市府的作為。

台中市政府澄清說，上述九十九件是受理案件數，並非成立案件數，今年上半年迄今成案數共六件，其餘待釐清中；建設局針對路樹及道路燙平均有智慧巡檢系統，國賠受理件數已逐年減少。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法